Postavite Opengist instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostani pastebin pokretan Gitom za dijeljenje isječaka koda s isticanjem sintakse i potpunom poviješću verzija.
Odaberite VPS plan za Opengist
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Opengist
Opengist je samostalno hostani pastebin koji svaki isječak pohranjuje kao pravi Git repozitorij. Za razliku od alata za lijepljenje temeljenih na bazama podataka, svaki je gist u potpunosti kloniran — korisnici mogu slati ažuriranja, pregledavati cijelu povijest commita i surađivati putem standardnih Git naredbi preko HTTP-a ili SSH-a. Čisto web sučelje pruža isticanje sintakse, pretraživanje cijelog teksta te javne, privatne i neobjavljene načine vidljivosti za svaki isječak.
Hostiranje Opengista na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad vašim isječcima koda i zalijepljenim tekstovima bez dijeljenja s uslugama trećih strana. SQLite se koristi prema zadanim postavkama bez potrebe za dodatnim spremnikom baze podataka. Prvi korisnik koji se registrira postaje administrator s pristupom postavkama cijele instance i upravljanju korisnicima.
Opengist ključne značajke
Pohrana temeljena na Gitu
Svaki isječak pohranjuje se kao pravo Git spremište, pružajući povijest verzija, razlike te pristup kloniranju putem HTTP-a ili SSH-a odmah dostupno.
Isticanje sintakse
Podržava stotine jezika s automatskim prepoznavanjem i ručnim poništavanjem za precizno isticanje bilo kojeg isječka koda ili konfiguracijske datoteke.
Kontrole vidljivosti
Postavite pojedinačne gistove kao javne, privatne ili neobjavljene kako biste precizno kontrolirali tko može otkriti i pregledati vaše isječke.
Pretraživanje cijelog teksta
Pretražujte sve giste po sadržaju, nazivu datoteke ili jeziku koristeći ugrađeni Bleve indeks — nije potrebna vanjska tražilica.
OAuth prijava
Prijavite se putem GitHub-a, GitLab-a, Gitea-e ili bilo kojeg OIDC-kompatibilnog pružatelja umjesto upravljanja zasebnim lokalnim računom.
Ugradivi isječci
Ugradite bilo koji gist na vanjske stranice pomoću generirane skriptne oznake koja prikazuje uživo, sintaksno istaknuti kod u retku.
Zašto pokrenuti Opengist na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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