Opengist je samostalno hostani pastebin koji svaki isječak pohranjuje kao pravi Git repozitorij. Za razliku od alata za lijepljenje temeljenih na bazama podataka, svaki je gist u potpunosti kloniran — korisnici mogu slati ažuriranja, pregledavati cijelu povijest commita i surađivati putem standardnih Git naredbi preko HTTP-a ili SSH-a. Čisto web sučelje pruža isticanje sintakse, pretraživanje cijelog teksta te javne, privatne i neobjavljene načine vidljivosti za svaki isječak.

Hostiranje Opengista na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad vašim isječcima koda i zalijepljenim tekstovima bez dijeljenja s uslugama trećih strana. SQLite se koristi prema zadanim postavkama bez potrebe za dodatnim spremnikom baze podataka. Prvi korisnik koji se registrira postaje administrator s pristupom postavkama cijele instance i upravljanju korisnicima.