Whishper je open-source paket za transkripciju i titlovanje koji pokreće OpenAI Whisper lokalno za vrlo precizan govor u tekst bez slanja zvuka bilo kojoj usluzi treće strane. Učitajte medijske datoteke, zalijepite bilo koji URL podržan od strane yt-dlp, i Whishper obrađuje transkripciju, prijevod i uređivanje podnaslova na jednom mjestu — sve putem dotjeranog web sučelja.

Samostalno hostiranje Whishpera čuva osjetljive snimke — intervjue, sastanke, predavanja, pozive korisnika — u potpunosti na vašoj infrastrukturi. Ugrađeni LibreTranslate mehanizam dodaje izvanmrežni strojni prijevod na desetke jezika, a integrirani uređivač podnaslova omogućuje vam precizno podešavanje vremena, podjelu segmenata i izvoz u SRT, VTT, TXT ili JSON format bez napuštanja preglednika.