Postavite Whishper jednim klikom.
Samohostirani paket za audio transkripciju i titlove koji pokreće Whisper, prijevod i uređivanje u potpunosti na vašem vlastitom serveru.
Odaberite VPS plan za Whishper
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Whishper
Whishper je open-source paket za transkripciju i titlovanje koji pokreće OpenAI Whisper lokalno za vrlo precizan govor u tekst bez slanja zvuka bilo kojoj usluzi treće strane. Učitajte medijske datoteke, zalijepite bilo koji URL podržan od strane yt-dlp, i Whishper obrađuje transkripciju, prijevod i uređivanje podnaslova na jednom mjestu — sve putem dotjeranog web sučelja.
Samostalno hostiranje Whishpera čuva osjetljive snimke — intervjue, sastanke, predavanja, pozive korisnika — u potpunosti na vašoj infrastrukturi. Ugrađeni LibreTranslate mehanizam dodaje izvanmrežni strojni prijevod na desetke jezika, a integrirani uređivač podnaslova omogućuje vam precizno podešavanje vremena, podjelu segmenata i izvoz u SRT, VTT, TXT ili JSON format bez napuštanja preglednika.
Whishper ključne značajke
Lokalna Whisper transkripcija
Pokretano FasterWhisperom, transkribirajte audio i video na vlastitom hardveru bez vanjskih API poziva ili naknada po minuti.
URL i unos datoteka
Izravno ispustite datoteku ili zalijepite bilo koji URL podržan od strane yt-dlp-a — YouTube, podcasti, izravne veze — a Whishper će ga preuzeti i transkribirati.
Izvanmrežni prijevod
Ugrađeni LibreTranslate pogon prevodi transkripcije na desetke jezika bez slanja teksta komercijalnom API-ju za prevođenje.
Ugrađeni uređivač podnaslova
Uredite vrijeme, podijelite ili umetnite segmente i pratite CPS upozorenja uživo dok player ističe aktivnu liniju dok se audio reproducira.
Više formata izvoza
Preuzmite dovršene transkripcije kao SRT, VTT, TXT ili JSON, ili kopirajte sirovi tekst izravno u međuspremnik.
CPU i GPU profili
Radi na standardnim CPU instancama odmah po instalaciji i podržava NVIDIA GPU ubrzanje za znatno bržu transkripciju na kompatibilnom hardveru.
Zašto pokrenuti Whishper na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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