Do 69% popusta za Whishper

Postavite Whishper jednim klikom.

Samohostirani paket za audio transkripciju i titlove koji pokreće Whisper, prijevod i uređivanje u potpunosti na vašem vlastitom serveru.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
7,99/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Whishper jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Whishper

NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Whishper

Whishper je open-source paket za transkripciju i titlovanje koji pokreće OpenAI Whisper lokalno za vrlo precizan govor u tekst bez slanja zvuka bilo kojoj usluzi treće strane. Učitajte medijske datoteke, zalijepite bilo koji URL podržan od strane yt-dlp, i Whishper obrađuje transkripciju, prijevod i uređivanje podnaslova na jednom mjestu — sve putem dotjeranog web sučelja.

Samostalno hostiranje Whishpera čuva osjetljive snimke — intervjue, sastanke, predavanja, pozive korisnika — u potpunosti na vašoj infrastrukturi. Ugrađeni LibreTranslate mehanizam dodaje izvanmrežni strojni prijevod na desetke jezika, a integrirani uređivač podnaslova omogućuje vam precizno podešavanje vremena, podjelu segmenata i izvoz u SRT, VTT, TXT ili JSON format bez napuštanja preglednika.

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Što možete izgraditi uz {name}

Whishper ključne značajke

Lokalna Whisper transkripcija

Pokretano FasterWhisperom, transkribirajte audio i video na vlastitom hardveru bez vanjskih API poziva ili naknada po minuti.

URL i unos datoteka

Izravno ispustite datoteku ili zalijepite bilo koji URL podržan od strane yt-dlp-a — YouTube, podcasti, izravne veze — a Whishper će ga preuzeti i transkribirati.

Izvanmrežni prijevod

Ugrađeni LibreTranslate pogon prevodi transkripcije na desetke jezika bez slanja teksta komercijalnom API-ju za prevođenje.

Ugrađeni uređivač podnaslova

Uredite vrijeme, podijelite ili umetnite segmente i pratite CPS upozorenja uživo dok player ističe aktivnu liniju dok se audio reproducira.

Više formata izvoza

Preuzmite dovršene transkripcije kao SRT, VTT, TXT ili JSON, ili kopirajte sirovi tekst izravno u međuspremnik.

CPU i GPU profili

Radi na standardnim CPU instancama odmah po instalaciji i podržava NVIDIA GPU ubrzanje za znatno bržu transkripciju na kompatibilnom hardveru.

Zašto pokrenuti Whishper na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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