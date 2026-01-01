Postavite Linkding instalacijom jednim klikom.
Minimalan, samohostiran upravitelj oznaka s organizacijom po oznakama i pretraživanjem cijelog teksta.
Odaberite VPS plan za Linkding
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Linkding
Linkding je pojednostavljen, samostalno hostiran upravitelj oznaka napravljen za brzinu i jednostavnost. Automatski izdvaja naslove i opise stranica kada spremite poveznicu, podržava hijerarhijsko označavanje i pruža moćno pretraživanje cijelog teksta kroz cijelu vašu kolekciju. Sučelje bez nereda drži fokus na vašim oznakama, a ne na samom alatu.
Samostalno hostiranje Linkdinga na vlastitom VPS-u čuva vaše navike pregledavanja i istraživačke interese potpuno privatnima, bez oglasa, praćenja i pristupa trećih strana. Jedan lagani kontejner sa SQLite pohranom znači minimalnu upotrebu resursa i jednostavno održavanje.
Linkding ključne značajke
Organizacija po oznakama
Organizirajte oznake s hijerarhijskim oznakama i automatskim dovršavanjem za brzo kategoriziranje i dohvaćanje spremljenih poveznica.
Pretraživanje cijelog teksta
Pretražujte naslove oznaka, opise i arhivirani sadržaj stranica kako biste pronašli točno ono što ste spremili.
Automatsko arhiviranje
Arhiviranje snimaka cijelih stranica u trenutku spremanja osigurava da označeni sadržaj ostane dostupan čak i kada izvorne URL adrese nestanu.
Proširenja preglednika
Spremite stranice u Linkding izravno iz vašeg preglednika s namjenskim proširenjima za Chrome i Firefox.
REST API pristup
Automatizirajte upravljanje oznakama i integrirajte s drugim alatima putem čistog REST API-ja.
Zašto pokrenuti Linkding na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.