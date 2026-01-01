Linkding je pojednostavljen, samostalno hostiran upravitelj oznaka napravljen za brzinu i jednostavnost. Automatski izdvaja naslove i opise stranica kada spremite poveznicu, podržava hijerarhijsko označavanje i pruža moćno pretraživanje cijelog teksta kroz cijelu vašu kolekciju. Sučelje bez nereda drži fokus na vašim oznakama, a ne na samom alatu.

Samostalno hostiranje Linkdinga na vlastitom VPS-u čuva vaše navike pregledavanja i istraživačke interese potpuno privatnima, bez oglasa, praćenja i pristupa trećih strana. Jedan lagani kontejner sa SQLite pohranom znači minimalnu upotrebu resursa i jednostavno održavanje.