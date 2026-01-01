SABnzbd je vodeći open-source Usenet program za preuzimanje, koji automatizira cijeli proces od NZB datoteke do gotove datoteke: paralelno preuzimanje s više poslužitelja, PAR2 provjeru integriteta, automatski popravak i ekstrakciju arhiva — sve bez ručnih koraka. Već više od desetljeća predstavlja okosnicu radnih procesa automatizacije medija.

Samostalno hostiranje SABnzbd-a na VPS-u osigurava 24/7 dostupnost za RSS nadzor i redove preuzimanja bez potrebe da kućno računalo radi. Propusnost podatkovnih centara često premašuje brzine kućnih veza, a preuzimanja se spremaju na VPS pohranu za kasnije streamanje ili dohvaćanje putem Sonarr-a, Radarr-a i šireg sustava automatizacije medija.