Postavite SABnzbd instalacijom jednim klikom.
Automatizirani Usenet program za preuzimanje binarnih datoteka koji stavlja u red čekanja, provjerava i izdvaja NZB datoteke bez ručne intervencije.
Odaberite VPS plan za SABnzbd
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SABnzbd
SABnzbd je vodeći open-source Usenet program za preuzimanje, koji automatizira cijeli proces od NZB datoteke do gotove datoteke: paralelno preuzimanje s više poslužitelja, PAR2 provjeru integriteta, automatski popravak i ekstrakciju arhiva — sve bez ručnih koraka. Već više od desetljeća predstavlja okosnicu radnih procesa automatizacije medija.
Samostalno hostiranje SABnzbd-a na VPS-u osigurava 24/7 dostupnost za RSS nadzor i redove preuzimanja bez potrebe da kućno računalo radi. Propusnost podatkovnih centara često premašuje brzine kućnih veza, a preuzimanja se spremaju na VPS pohranu za kasnije streamanje ili dohvaćanje putem Sonarr-a, Radarr-a i šireg sustava automatizacije medija.
SABnzbd ključne značajke
Automatizirana NZB obrada
Automatski upravlja cijelim procesom preuzimanja — dohvaća, provjerava s PAR2, popravlja nepotpune datoteke i ekstrahira arhive bez intervencije korisnika.
Podrška za više servera
Povezuje se s više Usenet pružatelja s prioritetnim redoslijedom i konfiguracijom dopunskog poslužitelja za dovršavanje preuzimanja unatoč nepotpunoj pokrivenosti članaka.
Sonarr i Radarr integracija
Djeluje kao klijent za preuzimanje za popularni arr skup za automatizaciju medija, omogućujući potpuno automatizirane radne procese nabave TV serija i filmova.
Zakazivanje propusnosti
Postavite ograničenja brzine i aktivne sate kako preuzimanja ne bi konkurirala drugim uslugama tijekom razdoblja najveće upotrebe.
Praćenje RSS feeda
Prati RSS feedove s Usenet indeksatora i automatski pokreće preuzimanja kada se objavi novi sadržaj koji odgovara vašim filtrima.
Zašto pokrenuti SABnzbd na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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