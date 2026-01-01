Postavite SoulSync instalacijom jednim klikom.
Automatizirano otkrivanje glazbe i platforma za upravljanje kolekcijom koja premošćuje streaming usluge s vašom samostalno hostiranom bibliotekom.
Odaberite VPS plan za SoulSync
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SoulSync
SoulSync je inteligentna platforma za upravljanje glazbom koja povezuje vaše streaming račune — Spotify, Tidal, Qobuz i Deezer — s vašom samostalno hostiranom glazbenom bibliotekom. Automatski zrcali popise za reprodukciju, prati izvođače za nova izdanja, obogaćuje metapodatke putem deset paralelnih pozadinskih radnika i organizira preuzete datoteke koristeći vaše željene konvencije imenovanja.
Za razliku od pasivnih medijskih poslužitelja, SoulSync aktivno upravlja vašom kolekcijom: generira personalizirane popise za otkrivanje glazbe, sinkronizira povijest slušanja i integrira se s Plexom, Jellyfinom ili Navidromeom kako bi vaša lokalna biblioteka bila usklađena s vašim streaming ukusima. Samostalno hostiranje čuva vaše podatke o slušanju privatnima i vašu kolekciju u potpunosti pod vašom kontrolom.
SoulSync ključne značajke
Sinkronizacija streaming usluge
Preslikajte popise pjesama sa Spotify-a, Tidal-a, Qobuz-a i Deezer-a izravno u vašu lokalnu glazbenu biblioteku s automatskim ažuriranjima.
Praćenje izdanja umjetnika
Pratite omiljene izvođače i automatski preuzimajte nova izdanja čim se pojave na povezanim streaming platformama.
Obogaćivanje metapodataka
Deset paralelnih pozadinskih radnika dohvaća omote, tekstove pjesama i oznake s MusicBraintza, Spotifyja, Genija i LRCliba kako bi vaša kolekcija bila dobro organizirana.
Integracija medijskog poslužitelja
Povežite se s Plexom, Jellyfinom ili Navidromeom kako bi vaša lokalna biblioteka ostala sinkronizirana s vašom poviješću streamova i popisima za reprodukciju.
Popisi za otkrivanje
Generirajte personalizirane popise pjesama — Release Radar, Discovery Weekly i mikseve desetljeća ili žanrova — na temelju vaših navika slušanja.
Zašto pokrenuti SoulSync na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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