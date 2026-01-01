SoulSync je inteligentna platforma za upravljanje glazbom koja povezuje vaše streaming račune — Spotify, Tidal, Qobuz i Deezer — s vašom samostalno hostiranom glazbenom bibliotekom. Automatski zrcali popise za reprodukciju, prati izvođače za nova izdanja, obogaćuje metapodatke putem deset paralelnih pozadinskih radnika i organizira preuzete datoteke koristeći vaše željene konvencije imenovanja.

Za razliku od pasivnih medijskih poslužitelja, SoulSync aktivno upravlja vašom kolekcijom: generira personalizirane popise za otkrivanje glazbe, sinkronizira povijest slušanja i integrira se s Plexom, Jellyfinom ili Navidromeom kako bi vaša lokalna biblioteka bila usklađena s vašim streaming ukusima. Samostalno hostiranje čuva vaše podatke o slušanju privatnima i vašu kolekciju u potpunosti pod vašom kontrolom.