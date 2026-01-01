CKAN je vodeći sustav za upravljanje podacima otvorenog koda koji koriste nacionalne, regionalne i gradske vlasti, zajedno s istraživačkim institucijama, za pokretanje portala javnih podataka. Kombinira strukturirani katalog skupova podataka, bogate sheme metapodataka, pozadinu za pretraživanje cijelog teksta i tablični DataStore koji izlaže učitane CSV i Excel datoteke putem REST API-ja koji se može upitavati.

Samostalno hostiranje CKAN-a na vlastitom VPS-u drži svaki skup podataka, organizacijsku strukturu i API token pod vašom kontrolom, bez naknada po skupu podataka i bez pristupa trećih strana vašim zapisima. Platforma je vrlo proširiva putem stotina dodataka zajednice koji pokrivaju prikupljanje podataka, prostorne podatke, DCAT razmjenu, jedinstvenu prijavu i prilagođene sheme.