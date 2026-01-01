Do 69% popusta za CKAN

Postavite CKAN instalacijom jednim klikom.

Platforma otvorenog koda za podatkovni portal za objavljivanje, dijeljenje i otkrivanje istraživačkih i vladinih skupova podataka.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite CKAN instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za CKAN

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz CKAN

CKAN je vodeći sustav za upravljanje podacima otvorenog koda koji koriste nacionalne, regionalne i gradske vlasti, zajedno s istraživačkim institucijama, za pokretanje portala javnih podataka. Kombinira strukturirani katalog skupova podataka, bogate sheme metapodataka, pozadinu za pretraživanje cijelog teksta i tablični DataStore koji izlaže učitane CSV i Excel datoteke putem REST API-ja koji se može upitavati.

Samostalno hostiranje CKAN-a na vlastitom VPS-u drži svaki skup podataka, organizacijsku strukturu i API token pod vašom kontrolom, bez naknada po skupu podataka i bez pristupa trećih strana vašim zapisima. Platforma je vrlo proširiva putem stotina dodataka zajednice koji pokrivaju prikupljanje podataka, prostorne podatke, DCAT razmjenu, jedinstvenu prijavu i prilagođene sheme.

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Što možete izgraditi uz {name}

CKAN ključne značajke

Bogat katalog skupova podataka

Organizirajte skupove podataka u grupe i organizacije s prilagođenim shemama metapodataka, oznakama, licencama i potpunom poviješću revizija po resursu.

S mogućnošću upita DataStore API

Učitane CSV i Excel datoteke se guraju u DataStore podržan PostgreSQL-om koji omogućuje filtriranje, sortiranje i SQL upite putem REST-a.

Solr pretraživanje

Namjenski Solr indeks omogućuje brzo fasetirano pretraživanje preko naslova, opisa, oznaka i prilagođenih polja, čak i na portalima s milijunima zapisa.

Sakupljači i DCAT

Dohvatite metapodatke s drugih CKAN, CSW i DCAT krajnjih točaka za objedinjavanje skupova podataka među institucijama bez ručnog ponovnog unosa.

Granularne dozvole

Uloge temeljene na organizaciji omogućuju vam kontrolu nad time tko može stvarati, uređivati i objavljivati skupove podataka, s javnim, privatnim i statusima vidljivosti nacrta po resursu.

Zašto pokrenuti CKAN na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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