Postavite CKAN instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za podatkovni portal za objavljivanje, dijeljenje i otkrivanje istraživačkih i vladinih skupova podataka.
Odaberite VPS plan za CKAN
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz CKAN
CKAN je vodeći sustav za upravljanje podacima otvorenog koda koji koriste nacionalne, regionalne i gradske vlasti, zajedno s istraživačkim institucijama, za pokretanje portala javnih podataka. Kombinira strukturirani katalog skupova podataka, bogate sheme metapodataka, pozadinu za pretraživanje cijelog teksta i tablični DataStore koji izlaže učitane CSV i Excel datoteke putem REST API-ja koji se može upitavati.
Samostalno hostiranje CKAN-a na vlastitom VPS-u drži svaki skup podataka, organizacijsku strukturu i API token pod vašom kontrolom, bez naknada po skupu podataka i bez pristupa trećih strana vašim zapisima. Platforma je vrlo proširiva putem stotina dodataka zajednice koji pokrivaju prikupljanje podataka, prostorne podatke, DCAT razmjenu, jedinstvenu prijavu i prilagođene sheme.
CKAN ključne značajke
Bogat katalog skupova podataka
Organizirajte skupove podataka u grupe i organizacije s prilagođenim shemama metapodataka, oznakama, licencama i potpunom poviješću revizija po resursu.
S mogućnošću upita DataStore API
Učitane CSV i Excel datoteke se guraju u DataStore podržan PostgreSQL-om koji omogućuje filtriranje, sortiranje i SQL upite putem REST-a.
Solr pretraživanje
Namjenski Solr indeks omogućuje brzo fasetirano pretraživanje preko naslova, opisa, oznaka i prilagođenih polja, čak i na portalima s milijunima zapisa.
Sakupljači i DCAT
Dohvatite metapodatke s drugih CKAN, CSW i DCAT krajnjih točaka za objedinjavanje skupova podataka među institucijama bez ručnog ponovnog unosa.
Granularne dozvole
Uloge temeljene na organizaciji omogućuju vam kontrolu nad time tko može stvarati, uređivati i objavljivati skupove podataka, s javnim, privatnim i statusima vidljivosti nacrta po resursu.
Zašto pokrenuti CKAN na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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