LanguageTool je sveobuhvatan poslužitelj za lektoriranje otvorenog koda koji otkriva gramatičke, stilske, interpunkcijske i pravopisne pogreške na više od 25 jezika putem jednostavnog RESTful HTTP API-ja. Ide daleko izvan osnovne provjere pravopisa kako bi otkrio složene gramatičke probleme, čineći ga alternativom usmjerenom na privatnost za gramatičke usluge u oblaku poput Grammarlyja.

Ovo je usluga samo s API-jem bez tradicionalnog web sučelja. Klijenti — proširenja preglednika, dodaci za LibreOffice, uređivači koda i prilagođene aplikacije — pokazuju na vaš URL za implementaciju i izravno pozivaju krajnju točku /v2/check. Samostalno hostiranje znači da pisani sadržaj nikada ne napušta vašu infrastrukturu, što je ključno za pravne, medicinske ili osjetljive poslovne dokumente.