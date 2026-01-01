Postavite LanguageTool instalacijom jednim klikom.
Provjera gramatike, stila i pravopisa otvorenog koda za više od 25 jezika, poslužena kao privatni, samostalno hostirani REST API.
Odaberite VPS plan za LanguageTool
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LanguageTool
LanguageTool je sveobuhvatan poslužitelj za lektoriranje otvorenog koda koji otkriva gramatičke, stilske, interpunkcijske i pravopisne pogreške na više od 25 jezika putem jednostavnog RESTful HTTP API-ja. Ide daleko izvan osnovne provjere pravopisa kako bi otkrio složene gramatičke probleme, čineći ga alternativom usmjerenom na privatnost za gramatičke usluge u oblaku poput Grammarlyja.
Ovo je usluga samo s API-jem bez tradicionalnog web sučelja. Klijenti — proširenja preglednika, dodaci za LibreOffice, uređivači koda i prilagođene aplikacije — pokazuju na vaš URL za implementaciju i izravno pozivaju krajnju točku /v2/check. Samostalno hostiranje znači da pisani sadržaj nikada ne napušta vašu infrastrukturu, što je ključno za pravne, medicinske ili osjetljive poslovne dokumente.
LanguageTool ključne značajke
Podrška za 25+ jezika
Provjerite gramatiku i stil na engleskom, španjolskom, francuskom, njemačkom, portugalskom, nizozemskom, poljskom i mnogim drugim jezicima putem jedne usluge.
Dubinska provjera gramatike
Prepoznaje složene gramatičke pogreške, stilske probleme i zbunjujuće riječi koje jednostavni provjerivači pravopisa propuštaju.
REST API integracija
Integrirajte provjeru gramatike u bilo koju aplikaciju, CMS ili uređivač s jednostavnom /v2/check HTTP krajnjom točkom.
N-Gram jezični modeli
Omogućite opcionalne n-gram modele za značajno poboljšano otkrivanje često zbunjujućih riječi i fraza.
Podesivi resursi
Podesite veličinu Java heap memorije prilikom implementacije kako biste uravnotežili korištenje memorije s propusnošću za očekivani volumen zahtjeva.
Zašto pokrenuti LanguageTool na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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