Yopass je open-source usluga za dijeljenje šifriranih tajni koja vam omogućuje sigurno dijeljenje lozinki, tokena i osjetljivih datoteka bez da ih ostavljate u e-mailovima, chatovima ili zahtjevima za podršku. Tajne se šifriraju u pregledniku pomoću OpenPGP-a prije slanja na server — ključ za dešifriranje nikada ne dolazi do servera, tako da čak ni host ne može pročitati vaše tajne. Svaka tajna dobiva jedinstveni jednokratni URL koji se automatski samouništava nakon pregleda ili nakon konfigurabilnog razdoblja isteka.

Samostalno hostiranje Yopassa na vašem VPS-u vašoj organizaciji pruža privatni, revidirani kanal za dijeljenje vjerodajnica i osjetljivih konfiguracijskih podataka. Nema računa za upravljanje, nema praćenja i nema pohrane u običnom tekstu — samo čisto sučelje za sigurno razmjenu tajni unutar timova ili s vanjskim stranama.