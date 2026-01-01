Postavite Yopass uz instalaciju jednim klikom.
Usluga dijeljenja šifriranih tajni za slanje lozinki i osjetljivih podataka putem samouništavajućih jednokratnih poveznica.
Odaberite VPS plan za Yopass
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Yopass
Yopass je open-source usluga za dijeljenje šifriranih tajni koja vam omogućuje sigurno dijeljenje lozinki, tokena i osjetljivih datoteka bez da ih ostavljate u e-mailovima, chatovima ili zahtjevima za podršku. Tajne se šifriraju u pregledniku pomoću OpenPGP-a prije slanja na server — ključ za dešifriranje nikada ne dolazi do servera, tako da čak ni host ne može pročitati vaše tajne. Svaka tajna dobiva jedinstveni jednokratni URL koji se automatski samouništava nakon pregleda ili nakon konfigurabilnog razdoblja isteka.
Samostalno hostiranje Yopassa na vašem VPS-u vašoj organizaciji pruža privatni, revidirani kanal za dijeljenje vjerodajnica i osjetljivih konfiguracijskih podataka. Nema računa za upravljanje, nema praćenja i nema pohrane u običnom tekstu — samo čisto sučelje za sigurno razmjenu tajni unutar timova ili s vanjskim stranama.
Yopass ključne značajke
End-to-end enkripcija
Tajne se šifriraju u pregledniku koristeći OpenPGP prije prijenosa, osiguravajući da poslužitelj nikada nema pristup nešifriranim podacima.
Jednokratne poveznice
Svaka tajna generira jedinstveni URL koji se trajno uništava nakon prvog pregleda, sprječavajući neovlašteni ponovni pristup.
Podesivi istek
Postavite tajne da automatski istječu nakon sati, dana ili tjedana kako se zaboravljene poveznice ne bi mogle koristiti za dohvaćanje zastarjelih osjetljivih podataka.
Prilagođena zaštita lozinkom
Dodajte opcionalnu lozinku tajni za dodatni sloj zaštite izvan same jednokratne veze.
Dijeljenje datoteka
Prenesite i dijelite enkriptirane datoteke uz tekstualne tajne, pri čemu streaming enkripcija čuva sadržaj datoteka privatnim od kraja do kraja.
Bez računa
Primatelji pristupaju tajnama putem izravne veze bez prijave, čime se olakšava dijeljenje vjerodajnica s vanjskim suradnicima ili klijentima.
Zašto pokrenuti Yopass na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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