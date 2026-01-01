Do 69% popusta za Yopass

Postavite Yopass uz instalaciju jednim klikom.

Usluga dijeljenja šifriranih tajni za slanje lozinki i osjetljivih podataka putem samouništavajućih jednokratnih poveznica.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Yopass uz instalaciju jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Yopass

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Yopass

Yopass je open-source usluga za dijeljenje šifriranih tajni koja vam omogućuje sigurno dijeljenje lozinki, tokena i osjetljivih datoteka bez da ih ostavljate u e-mailovima, chatovima ili zahtjevima za podršku. Tajne se šifriraju u pregledniku pomoću OpenPGP-a prije slanja na server — ključ za dešifriranje nikada ne dolazi do servera, tako da čak ni host ne može pročitati vaše tajne. Svaka tajna dobiva jedinstveni jednokratni URL koji se automatski samouništava nakon pregleda ili nakon konfigurabilnog razdoblja isteka.

Samostalno hostiranje Yopassa na vašem VPS-u vašoj organizaciji pruža privatni, revidirani kanal za dijeljenje vjerodajnica i osjetljivih konfiguracijskih podataka. Nema računa za upravljanje, nema praćenja i nema pohrane u običnom tekstu — samo čisto sučelje za sigurno razmjenu tajni unutar timova ili s vanjskim stranama.

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Što možete izgraditi uz {name}

Yopass ključne značajke

End-to-end enkripcija

Tajne se šifriraju u pregledniku koristeći OpenPGP prije prijenosa, osiguravajući da poslužitelj nikada nema pristup nešifriranim podacima.

Jednokratne poveznice

Svaka tajna generira jedinstveni URL koji se trajno uništava nakon prvog pregleda, sprječavajući neovlašteni ponovni pristup.

Podesivi istek

Postavite tajne da automatski istječu nakon sati, dana ili tjedana kako se zaboravljene poveznice ne bi mogle koristiti za dohvaćanje zastarjelih osjetljivih podataka.

Prilagođena zaštita lozinkom

Dodajte opcionalnu lozinku tajni za dodatni sloj zaštite izvan same jednokratne veze.

Dijeljenje datoteka

Prenesite i dijelite enkriptirane datoteke uz tekstualne tajne, pri čemu streaming enkripcija čuva sadržaj datoteka privatnim od kraja do kraja.

Bez računa

Primatelji pristupaju tajnama putem izravne veze bez prijave, čime se olakšava dijeljenje vjerodajnica s vanjskim suradnicima ili klijentima.

Zašto pokrenuti Yopass na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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