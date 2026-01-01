Yuvomi je obiteljski organizator otvorenog koda koji objedinjuje zadatke, zajedničke kalendare, popise za kupovinu, planove obroka, recepte, proračune i kućne bilješke u jednu progresivnu web-aplikaciju prvenstveno namijenjenu mobilnim uređajima. Svaki je modul neovisan, tako da možete koristiti samo dijelove koji odgovaraju vašem kućanstvu i zanemariti ostalo.

Samostalno hostiranje Yuvomija na vlastitom VPS-u čuva osjetljive podatke kućanstva — rasporede, račune, popise kontakata, medicinske podsjetnike — izvan oblaka trećih strana. SQLite baza podataka podržava opcionalnu AES-256 enkripciju u mirovanju, a ugrađeni planer rukuje automatskim sigurnosnim kopijama tako da vaši obiteljski podaci ostaju privatni bez odricanja od praktičnosti.