Postavite Yuvomi instalacijom jednim klikom.
Privatni obiteljski planer s vlastitim hostingom za zadatke, kalendare, obroke, kupovinu i kućni budžet u jednoj aplikaciji optimiziranoj za mobilne uređaje.
Odaberite VPS plan za Yuvomi
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Yuvomi
Yuvomi je obiteljski organizator otvorenog koda koji objedinjuje zadatke, zajedničke kalendare, popise za kupovinu, planove obroka, recepte, proračune i kućne bilješke u jednu progresivnu web-aplikaciju prvenstveno namijenjenu mobilnim uređajima. Svaki je modul neovisan, tako da možete koristiti samo dijelove koji odgovaraju vašem kućanstvu i zanemariti ostalo.
Samostalno hostiranje Yuvomija na vlastitom VPS-u čuva osjetljive podatke kućanstva — rasporede, račune, popise kontakata, medicinske podsjetnike — izvan oblaka trećih strana. SQLite baza podataka podržava opcionalnu AES-256 enkripciju u mirovanju, a ugrađeni planer rukuje automatskim sigurnosnim kopijama tako da vaši obiteljski podaci ostaju privatni bez odricanja od praktičnosti.
Yuvomi ključne značajke
Zajednički obiteljski planer
Koordinirajte zadatke, kalendare, obroke i popise za kupovinu među svim članovima kućanstva uz dodjele za više korisnika i obavijesti.
PWA s mobilnim prioritetom
Instalira se kao progresivna web aplikacija s izvornim osjećajem na telefonima i tabletima, s prikazima dostupnim izvan mreže za upravljanje kućanstvom u pokretu.
Integracije kalendara
Sinkronizirajte s Google kalendarom, iCloudom putem CalDAV-a, Apple uređajima i ICS pretplatama kako biste sve postojeće rasporede držali na jednom mjestu.
Šifrirano SQLite spremište
Opcionalna SQLCipher AES-256 enkripcija štiti podatke kućanstva u mirovanju, a planirane sigurnosne kopije mogu se zrcaliti na bilo koje WebDAV odredište.
Modularni kućanski set alata
Omogućite samo module koji su vam potrebni — proračuni, planiranje obroka, recepti, rođendani, kontakti, dokumenti ili vođenje kućanstva — i preskočite ostalo.
Privatno i bez praćenja
Bez praćenja trećih strana, bez telemetrije i MIT licenca čuvaju vaše obiteljske podatke u potpunosti pod vašom kontrolom na vašem VPS-u.
Zašto pokrenuti Yuvomi na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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