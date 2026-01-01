LibreSpeed je lagan, open-source HTML5 test brzine koji mjeri preuzimanje, učitavanje, ping i jitter izravno u pregledniku. Za razliku od komercijalnih stranica za testiranje brzine, on se u potpunosti izvodi na infrastrukturi koju vi kontrolirate, tako da možete objaviti privatni test brzine za svoj tim, ISP ili korisnike bez slanja prometa putem mjernih poslužitelja trećih strana.

Samostalno hostiranje LibreSpeeda na VPS-u daje vam točna, ponovljiva mjerenja u odnosu na poslužitelj kojem vjerujete, s bazom podataka rezultata po testu koja vam omogućuje usporedbu kvalitete veze tijekom vremena. Testovi rade na bilo kojem modernom stolnom ili mobilnom pregledniku bez koraka instalacije i bez klijentske aplikacije.