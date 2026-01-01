Postavite LibreSpeed instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran test brzine interneta koji radi u bilo kojem pregledniku bez potrebe za Flashom, Javom ili dodacima.
Odaberite VPS plan za LibreSpeed
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LibreSpeed
LibreSpeed je lagan, open-source HTML5 test brzine koji mjeri preuzimanje, učitavanje, ping i jitter izravno u pregledniku. Za razliku od komercijalnih stranica za testiranje brzine, on se u potpunosti izvodi na infrastrukturi koju vi kontrolirate, tako da možete objaviti privatni test brzine za svoj tim, ISP ili korisnike bez slanja prometa putem mjernih poslužitelja trećih strana.
Samostalno hostiranje LibreSpeeda na VPS-u daje vam točna, ponovljiva mjerenja u odnosu na poslužitelj kojem vjerujete, s bazom podataka rezultata po testu koja vam omogućuje usporedbu kvalitete veze tijekom vremena. Testovi rade na bilo kojem modernom stolnom ili mobilnom pregledniku bez koraka instalacije i bez klijentske aplikacije.
LibreSpeed ključne značajke
Test preglednika bez instalacije
Čisti HTML5 i JavaScript — radi u bilo kojem modernom pregledniku na stolnom ili mobilnom uređaju, bez potrebe za Flashom, Javom ili preuzimanjem.
Download, upload, ping, jitter
Prikazuje sve četiri standardne metrike s podesivim trajanjem testa i brojem istovremenih veza za točne rezultate.
Baza podataka rezultata
Ugrađeni SQLite ili MySQL pozadinski sustav pohranjuje svako testno pokretanje s vremenskom oznakom, IP-om i ISP-om tako da možete pratiti promjene tijekom vremena.
Prilagodljivo brendiranje
Uredite prednji HTML, zamijenite logotip i primijenite vlastitu temu kako biste isporučili potpuno brendirani test brzine za svoju organizaciju.
IP i ISP pretraživanje
Opcionalna ipinfo.io integracija obogaćuje svaki rezultat posjetiteljevim ISP-om, organizacijom i približnom lokacijom.
Zašto pokrenuti LibreSpeed na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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