Postavite GoWA jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Lagan WhatsApp REST API i web sučelje izgrađeno s Go-om za automatizaciju slanja poruka na više uređaja.
Odaberite VPS plan za GoWA
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) je open-source REST API poslužitelj koji se povezuje s WhatsAppom putem protokola za više uređaja. Pruža čisto web korisničko sučelje za upravljanje WhatsApp sesijama i potpuni REST API za slanje poruka, upravljanje kontaktima i rukovanje webhookovima — sve s vašeg vlastitog poslužitelja.
Samostalno hostiranje GoWA-e na vašem VPS-u osigurava da vaši podaci o WhatsApp sesijama ostanu privatni, da vaš API nema ograničenja stope od pružatelja trećih strana i da zadržavate potpunu kontrolu nad usmjeravanjem poruka i integracijama webhookova.
GoWA ključne značajke
REST API
Puni HTTP API za programsko slanje tekstualnih, slikovnih, dokumentnih i lokacijskih poruka iz bilo kojeg jezika ili alata.
Podrška za više uređaja
Povežite više WhatsApp računa na jednu instancu poslužitelja bez potrebe za zasebnim telefonskim vezama.
Web sučelje
Ugrađeno web sučelje za skeniranje QR kodova, upravljanje sesijama i testiranje API poziva bez pisanja koda.
Webhook integracija
Proslijedite dolazne poruke na vlastite krajnje točke za automatizaciju chatbota, integraciju CRM-a ili tijekove rada obavijesti.
Osnovna autentifikacija
Zaštitite API i web sučelje korisničkim imenom/lozinkom kako biste spriječili neovlašteni pristup.
Zašto pokrenuti GoWA na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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