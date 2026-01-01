GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) je open-source REST API poslužitelj koji se povezuje s WhatsAppom putem protokola za više uređaja. Pruža čisto web korisničko sučelje za upravljanje WhatsApp sesijama i potpuni REST API za slanje poruka, upravljanje kontaktima i rukovanje webhookovima — sve s vašeg vlastitog poslužitelja.

Samostalno hostiranje GoWA-e na vašem VPS-u osigurava da vaši podaci o WhatsApp sesijama ostanu privatni, da vaš API nema ograničenja stope od pružatelja trećih strana i da zadržavate potpunu kontrolu nad usmjeravanjem poruka i integracijama webhookova.