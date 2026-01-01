Postavite Stump instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran poslužitelj za stripove, mange i e-knjige s podrškom za OPDS, sinkronizacijom e-čitača i ugrađenim web čitačem.
Odaberite VPS plan za Stump
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Stump
Stump je brz, open-source medijski poslužitelj za stripove, mange i e-knjige, izgrađen u Rustu. On organizira vaše EPUB, PDF, CBZ i CBR knjižnice u pregledno web sučelje s ugrađenim čitačem i izlaže OPDS katalog tako da bilo koji kompatibilni e-čitač ili aplikacija može izravno streamati vašu kolekciju. Kobo i KoReader sinkronizacija održava napredak čitanja sinkroniziranim na svim uređajima bez ručnih oznaka.
Samostalno hostanje Stumpa na vašem VPS-u znači da je cijela vaša knjižnica dostupna s bilo kojeg uređaja, bilo gdje, bez prijenosa datoteka na cloud uslugu treće strane. Poslužitelj baziran na Rustu radi na minimalnim resursima, što ga čini praktičnim čak i na početnim VPS planovima.
Stump ključne značajke
EPUB, PDF, CBZ/CBR podrška
Čitajte stripove, mange, PDF-ove i e-knjige izravno u pregledniku s prilagodljivim ugrađenim čitačem optimiziranim za svaki format.
Podrška za OPDS katalog
Izložite svoju biblioteku putem OPDS-a i OPDS Page Streaminga tako da bilo koja kompatibilna aplikacija — Moon+ Reader, Kybook, Panels — može pregledavati i streamati vašu kolekciju.
Kobo i KoReader sinkronizacija
Automatski sinkronizirajte napredak čitanja i oznake s Kobo e-čitačima i KoReaderom, zadržavajući vaš položaj dosljednim na svim uređajima.
Granularna kontrola pristupa
Upravljajte višestrukim korisničkim računima s dozvolama temeljenim na ulogama, kontrolirajući kojim bibliotekama svaki korisnik može pristupiti i što može mijenjati.
Zbirke i popisi za čitanje
Organizirajte serije u kolekcije i sastavite uređene popise za čitanje kako biste vodili čitatelje kroz višetomne serije ili crossover priče.
Zašto pokrenuti Stump na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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