Stump je brz, open-source medijski poslužitelj za stripove, mange i e-knjige, izgrađen u Rustu. On organizira vaše EPUB, PDF, CBZ i CBR knjižnice u pregledno web sučelje s ugrađenim čitačem i izlaže OPDS katalog tako da bilo koji kompatibilni e-čitač ili aplikacija može izravno streamati vašu kolekciju. Kobo i KoReader sinkronizacija održava napredak čitanja sinkroniziranim na svim uređajima bez ručnih oznaka.

Samostalno hostanje Stumpa na vašem VPS-u znači da je cijela vaša knjižnica dostupna s bilo kojeg uređaja, bilo gdje, bez prijenosa datoteka na cloud uslugu treće strane. Poslužitelj baziran na Rustu radi na minimalnim resursima, što ga čini praktičnim čak i na početnim VPS planovima.