Postavite Explo jednim klikom.
Samostalno hostiran sustav za otkrivanje glazbe koji automatski stvara popise za reprodukciju iz preporuka ListenBrainza i preuzima ih u vašu biblioteku.
Odaberite VPS plan za Explo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Explo
Explo je samostalno hostani poslužitelj za otkrivanje glazbe koji povezuje vašu ListenBrainz povijest slušanja s vašom osobnom glazbenom bibliotekom. On povlači tjedne i dnevne popise preporuka s ListenBrainza, pronalazi odgovarajuće pjesme putem YouTubea ili Soulseeka, preuzima ih i stvara popise pjesama izravno unutar Navidromea, Jellyfina, Embyja, Plexa, Subsonica ili MPD-a — automatski, prema rasporedu koji vi kontrolirate.
Za razliku od streaming usluga koje zaključavaju preporuke iza pretplata i neprozirnih algoritama, Explo vam pruža potpunu transparentnost: svaka preporuka je sljediva do vaših stvarnih podataka o slušanju na ListenBrainzu, a svaka preuzeta pjesma živi na vašem vlastitom serveru. Ugrađeni web UI omogućuje vam upravljanje rasporedima, pregled povijesti popisa pjesama i konfiguriranje svih integracija bez uređivanja config datoteka.
Explo ključne značajke
ListenBrainz otkrića
Dohvaća popise pjesama Weekly Exploration, Weekly Jams i Daily Jams izravno s vašeg ListenBrainz računa — preporuke oblikovane isključivo vašom poviješću slušanja.
Više-poslužiteljska podrška
Integrira se s Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic i MPD, stvarajući popise pjesama izravno unutar kojeg god glazbenog poslužitelja već koristite.
Zakazana automatizacija
Konfigurabilni cron rasporedi automatski pokreću otkrivanje — postavite ga jednom i nova glazba se pojavljuje u vašoj biblioteci svaki tjedan bez ikakvih ručnih koraka.
YouTube i Soulseek preuzimanje
Pronalazi i preuzima pjesme putem YouTubea (s yt-dlp-om) ili Soulseeka (putem Slskd-a), s filtrima kvalitete, odabirom formata i pametnom deduplikacijom.
Web UI upravljanje
Pregledajte arhive popisa za reprodukciju, pokrenite ručna izvršavanja, prilagodite rasporede i upravljajte svim postavkama glazbenog poslužitelja s jednog autentificiranog sučelja preglednika.
Zašto pokrenuti Explo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.