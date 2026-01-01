Explo je samostalno hostani poslužitelj za otkrivanje glazbe koji povezuje vašu ListenBrainz povijest slušanja s vašom osobnom glazbenom bibliotekom. On povlači tjedne i dnevne popise preporuka s ListenBrainza, pronalazi odgovarajuće pjesme putem YouTubea ili Soulseeka, preuzima ih i stvara popise pjesama izravno unutar Navidromea, Jellyfina, Embyja, Plexa, Subsonica ili MPD-a — automatski, prema rasporedu koji vi kontrolirate.

Za razliku od streaming usluga koje zaključavaju preporuke iza pretplata i neprozirnih algoritama, Explo vam pruža potpunu transparentnost: svaka preporuka je sljediva do vaših stvarnih podataka o slušanju na ListenBrainzu, a svaka preuzeta pjesma živi na vašem vlastitom serveru. Ugrađeni web UI omogućuje vam upravljanje rasporedima, pregled povijesti popisa pjesama i konfiguriranje svih integracija bez uređivanja config datoteka.