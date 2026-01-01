Paymenter je platforma za naplatu otvorenog koda izgrađena posebno za hosting tvrtke i pružatelje usluga koji trebaju profesionalno upravljanje pretplatama bez naknada po transakciji ili troškova vlasničkih licenci. Ona upravlja cijelim životnim ciklusom korisnika — od pružanja usluga do generiranja računa i naplate plaćanja — s izvornim integracijama za Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk i DirectAdmin. Izgrađen na Laravelu s čistom administratorskom nadzornom pločom, Paymenter daje hosting tvrtkama fleksibilnost za prilagodbu svakog aspekta njihovog iskustva naplate.

Samostalno hostiranje Paymentera na vašem VPS-u znači bez naknada za transakcije, bez ograničenja korisnika i potpunu kontrolu nad platformom. MariaDB i Redis rade lokalno za brze procese naplate i responzivne administratorske operacije, dok vam MIT licenca omogućuje izmjenu i proširenje platforme kako bi odgovarala vašem točnom poslovnom modelu.