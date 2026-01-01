Postavite Paymenter instalacijom jednim klikom.
Platforma za naplatu i upravljanje pretplatama otvorenog koda namijenjena hosting tvrtkama, s integracijama za Stripe, PayPal i automatsko provisioniranje.
Odaberite VPS plan za Paymenter
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Paymenter
Paymenter je platforma za naplatu otvorenog koda izgrađena posebno za hosting tvrtke i pružatelje usluga koji trebaju profesionalno upravljanje pretplatama bez naknada po transakciji ili troškova vlasničkih licenci. Ona upravlja cijelim životnim ciklusom korisnika — od pružanja usluga do generiranja računa i naplate plaćanja — s izvornim integracijama za Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk i DirectAdmin. Izgrađen na Laravelu s čistom administratorskom nadzornom pločom, Paymenter daje hosting tvrtkama fleksibilnost za prilagodbu svakog aspekta njihovog iskustva naplate.
Samostalno hostiranje Paymentera na vašem VPS-u znači bez naknada za transakcije, bez ograničenja korisnika i potpunu kontrolu nad platformom. MariaDB i Redis rade lokalno za brze procese naplate i responzivne administratorske operacije, dok vam MIT licenca omogućuje izmjenu i proširenje platforme kako bi odgovarala vašem točnom poslovnom modelu.
Paymenter ključne značajke
Upravljanje pretplatama
Upravljajte ponavljajućim naplatama s fleksibilnim ciklusima, automatskim podsjetnicima za obnovu i proporcionalnom naplatom tako da se korisnicima uvijek točno naplaćuju usluge koje koriste.
Automatsko postavljanje
Nove narudžbe usluga automatski dodjeljuju resurse putem integracija s Pterodactylom, cPanelom, Pleskom ili DirectAdminom, eliminirajući ručno postavljanje između plaćanja i isporuke.
Više pristupnika za plaćanje
Prihvatite plaćanja putem Stripe-a, PayPal-a i Mollie-a integrirano, dajući kupcima opcije plaćanja koje preferiraju bez potrebe za prilagođenim integracijskim radom.
Korisnički samoposlužni portal
Korisnici upravljaju svojim uslugama, računima i detaljima računa putem brendiranog portala, smanjujući broj zahtjeva za podršku za rutinska pitanja o naplati.
Proširivi sustav dodataka
Dodajte prilagođene integracije, sustave za plaćanje i module za provisioniranje putem arhitekture dodataka bez izmjene koda temeljne platforme.
Zašto pokrenuti Paymenter na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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