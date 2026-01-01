Postavite Flagsmith instalacijom jednim klikom.
Usluga otvorenog koda za značajke i daljinsku konfiguraciju za tamno pokretanje koda, pokretanje A/B testova i ciljanje korisnika po segmentima.
Odaberite VPS plan za Flagsmith
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Flagsmith
Flagsmith je platforma otvorenog koda za feature flagove i remote config koja omogućuje developerima da isporučuju kod iza preklopnika, ciljaju značajke na segmente korisnika i pokreću A/B testove bez ponovnog postavljanja. Izgrađen kao samostalno hostirana alternativa za LaunchDarkly i Split, pruža vrijednosti flagova po okruženju, postotna uvođenja, multivarijantne varijacije, revizijske zapise i SDK-ove za svaki glavni programski jezik i mobilni framework.
Samostalno hostiranje Flagsmitha na vašem VPS-u zadržava svaki feature flag, korisnički segment i odluku o uvođenju unutar vaše infrastrukture umjesto da prolazi kroz SaaS treće strane koji bi mogao vidjeti kako se vaš proizvod uvodi. Uključeni procesor zadataka obrađuje isporuku webhukova, planirane promjene flagova i arhiviranje revizijskih zapisa asinkrono bez blokiranja zahtjeva za evaluaciju flagova.
Flagsmith ključne značajke
Zastavice i udaljena konfiguracija
Prebacujte značajke, ciljajte prema korisničkom segmentu, isporučujte višestruke varijacije i poslužujte vrijednosti udaljene konfiguracije s jedne platforme.
Promocija u više okruženja
Promovirajte vrijednosti zastavica iz razvojnog okruženja u testno okruženje i u produkciju uz kopiranje jednim klikom i nadjačavanja po okruženju za sigurno uvođenje.
Uvođenja po postocima
Postupno uvodite značajke prema postotku prometa uz ljepljivo grupiranje po korisniku, tako da isti korisnik vidi dosljedan tretman kroz sesije.
Audit i odobrenja
Potpuni dnevnik revizije svake promjene zastavice s opcionalnim tijekovima rada za odobravanje zahtjeva za promjenu za osjetljive zastavice u produkcijskim okruženjima.
SDK-ovi u stvarnom vremenu
Službeni SDK-ovi za JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native i Flutter s lokalnim predmemoriranjem evaluacije.
Integracije i webhooks
Integracije sa Slackom, GitHubom, GitLabom, Bitbucketom i webhookovima obavještavaju vaš tim i CI cjevovode kada se zastavice promijene u produkciji.
Zašto pokrenuti Flagsmith na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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