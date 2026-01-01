Flagsmith je platforma otvorenog koda za feature flagove i remote config koja omogućuje developerima da isporučuju kod iza preklopnika, ciljaju značajke na segmente korisnika i pokreću A/B testove bez ponovnog postavljanja. Izgrađen kao samostalno hostirana alternativa za LaunchDarkly i Split, pruža vrijednosti flagova po okruženju, postotna uvođenja, multivarijantne varijacije, revizijske zapise i SDK-ove za svaki glavni programski jezik i mobilni framework.

Samostalno hostiranje Flagsmitha na vašem VPS-u zadržava svaki feature flag, korisnički segment i odluku o uvođenju unutar vaše infrastrukture umjesto da prolazi kroz SaaS treće strane koji bi mogao vidjeti kako se vaš proizvod uvodi. Uključeni procesor zadataka obrađuje isporuku webhukova, planirane promjene flagova i arhiviranje revizijskih zapisa asinkrono bez blokiranja zahtjeva za evaluaciju flagova.