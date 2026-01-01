Postavite KeeWeb instalaciju jednim klikom.
Web-bazirani upravitelj lozinki otvorenog koda, potpuno kompatibilan s KeePass bazama podataka.
Odaberite VPS plan za KeeWeb
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz KeeWeb
KeeWeb je besplatan upravitelj lozinki otvorenog koda koji se u potpunosti pokreće u pregledniku i u potpunosti je kompatibilan s KeePass (.kdbx) formatom. Omogućuje vam otvaranje i upravljanje postojećim KeePass trezorima izravno iz vašeg preglednika bez ikakvih dodataka ili izvornog klijenta — vaš trezor ostaje pod vašom kontrolom na vašoj vlastitoj pohrani.
Samostalno hostiranje KeeWeba na vašem VPS-u znači da možete pristupiti svojim lozinkama s bilo kojeg uređaja s preglednikom, dok sama aplikacija ostaje privatna i neovisna o cloud uslugama trećih strana. Datoteke trezora nikada se ne šalju nijednom poslužitelju; otvaraju se i dešifriraju na strani klijenta u vašem pregledniku.
KeeWeb ključne značajke
KeePass kompatibilnost
Otvorite i uredite bilo koju .kdbx datoteku stvorenu pomoću KeePassa, KeePassXC-a ili bilo koje druge aplikacije kompatibilne s KeePassom bez konverzije.
Klijentska sigurnost
Svo dešifriranje trezora događa se u vašem pregledniku — vaša glavna lozinka i sadržaj trezora nikada ne napuštaju vaš uređaj niti dodiruju poslužitelj.
Više pozadinskih sustava za pohranu
Učitajte trezore iz lokalnih datoteka, Dropboxa, Google Drivea, OneDrivea ili bilo koje udaljene pohrane kompatibilne s WebDAV-om.
Podrška za plugin
Proširite KeeWeb s dodacima zajednice za teme, prilagođena polja, generiranje OTP-a i dodatne integracije.
Višeplatformski pristup
Pristupite svojim lozinkama s bilo kojeg uređaja s modernim preglednikom — nije potrebna izvorna instalacija na stolnim ili mobilnim uređajima.
Zašto pokrenuti KeeWeb na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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