KeeWeb je besplatan upravitelj lozinki otvorenog koda koji se u potpunosti pokreće u pregledniku i u potpunosti je kompatibilan s KeePass (.kdbx) formatom. Omogućuje vam otvaranje i upravljanje postojećim KeePass trezorima izravno iz vašeg preglednika bez ikakvih dodataka ili izvornog klijenta — vaš trezor ostaje pod vašom kontrolom na vašoj vlastitoj pohrani.

Samostalno hostiranje KeeWeba na vašem VPS-u znači da možete pristupiti svojim lozinkama s bilo kojeg uređaja s preglednikom, dok sama aplikacija ostaje privatna i neovisna o cloud uslugama trećih strana. Datoteke trezora nikada se ne šalju nijednom poslužitelju; otvaraju se i dešifriraju na strani klijenta u vašem pregledniku.