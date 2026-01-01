Maxun je web podatkovna platforma otvorenog koda, bez kodiranja, koja vam omogućuje izdvajanje, prikupljanje, indeksiranje i pretraživanje weba bez pisanja koda. Koristeći vizualni snimač, jednostavno pregledavate web stranicu, a Maxun vaše radnje pretvara u višekratno upotrebljiv robot za ekstrakciju — nije potrebno nikakvo programersko znanje. Ekstrakcija pokretana umjetnom inteligencijom omogućuje vam da jednostavnim jezikom opišete koje podatke želite i da ih automatski dohvatite.

Samostalno hostiranje Maxuna na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad prikupljenim podacima, zakazivanjem i integracijama. Platforma podržava izvoz u Google Sheets, Airtable i webhooks, te uključuje potpuni SDK i CLI za programere koji žele ići dalje. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za postojanost podataka i MinIO za pohranu datoteka, pružajući vam potpunu postavku spremnu za produkciju.