Instalirajte Maxun jednim klikom.
Platforma otvorenog koda bez kodiranja za pretvaranje bilo koje web stranice u strukturirane, automatizirane tijekove rada za ekstrakciju podataka.
Odaberite VPS plan za Maxun
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Maxun
Maxun je web podatkovna platforma otvorenog koda, bez kodiranja, koja vam omogućuje izdvajanje, prikupljanje, indeksiranje i pretraživanje weba bez pisanja koda. Koristeći vizualni snimač, jednostavno pregledavate web stranicu, a Maxun vaše radnje pretvara u višekratno upotrebljiv robot za ekstrakciju — nije potrebno nikakvo programersko znanje. Ekstrakcija pokretana umjetnom inteligencijom omogućuje vam da jednostavnim jezikom opišete koje podatke želite i da ih automatski dohvatite.
Samostalno hostiranje Maxuna na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad prikupljenim podacima, zakazivanjem i integracijama. Platforma podržava izvoz u Google Sheets, Airtable i webhooks, te uključuje potpuni SDK i CLI za programere koji žele ići dalje. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za postojanost podataka i MinIO za pohranu datoteka, pružajući vam potpunu postavku spremnu za produkciju.
Maxun ključne značajke
No-code snimač
Snimite svoje radnje pregledavanja jednom i Maxun ih pretvara u ponovljivi robot za ekstrakciju — nije potreban kod.
AI ekstrakcija podataka
Opišite podatke koje želite prirodnim jezikom i neka ekstrakcija pokretana LLM-om pronađe i strukturira ih za vas.
Web Crawling
Automatski pretražujte cijele web stranice, otkrivajući i izdvajajući sadržaj sa svake relevantne stranice unutar definiranog opsega.
Zakazana pokretanja
Postavite robote da se pokreću prema rasporedu i isporučuju svježe strukturirane podatke na vaše odabrano odredište bez ručne intervencije.
Fleksibilne integracije
Izvezite izdvojene podatke izravno u Google Sheets, Airtable ili bilo koju webhook krajnju točku uz ugrađenu podršku za integraciju.
Zašto pokrenuti Maxun na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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