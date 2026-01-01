Quickwit je distribuirani pretraživač otvorenog koda napisan u Rustu i namjenski izgrađen za upravljanje zapisnicima (logovima), distribuirano praćenje i radna opterećenja promatranja u bilo kojem opsegu. Odvaja računalstvo od pohrane, indeksirajući podatke izravno u objektno skladište tako da timovi mogu zadržati mjesece ili godine telemetrije online za djelić troškova tradicionalnih log stackova.

Samostalno hostiranje Quickwita na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim cjevovodom promatranja, izvornu kompatibilnost s OpenTelemetryjem i Jaegerom te izvor podataka za Grafanu — bez cijena po hostu, ograničenja zadržavanja ili zaključavanja dobavljača vezanog uz SaaS platforme za promatranje.