Postavite Quickwit uz instalaciju jednim klikom.
Pretraživač izvorno u oblaku za promatranje — alternativa otvorenog koda za Datadog, Elasticsearch, Loki i Tempo.
Odaberite VPS plan za Quickwit
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Quickwit
Quickwit je distribuirani pretraživač otvorenog koda napisan u Rustu i namjenski izgrađen za upravljanje zapisnicima (logovima), distribuirano praćenje i radna opterećenja promatranja u bilo kojem opsegu. Odvaja računalstvo od pohrane, indeksirajući podatke izravno u objektno skladište tako da timovi mogu zadržati mjesece ili godine telemetrije online za djelić troškova tradicionalnih log stackova.
Samostalno hostiranje Quickwita na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim cjevovodom promatranja, izvornu kompatibilnost s OpenTelemetryjem i Jaegerom te izvor podataka za Grafanu — bez cijena po hostu, ograničenja zadržavanja ili zaključavanja dobavljača vezanog uz SaaS platforme za promatranje.
Quickwit ključne značajke
OpenTelemetry izvorno
Unesite zapise i tragove izravno putem OTLP gRPC-a i HTTP-a bez sidecara ili mapiranja sheme, a zatim ih pretražite u sekundama.
Jaeger kompatibilan
Drop-in Jaeger gRPC API omogućuje postojećem Jaeger UI-ju i klijentima pretraživanje tragova podržanih Quickwitom bez ikakvih promjena u aplikaciji.
Podsekundno pretraživanje
Indeksiranje pokretano Tantivyjem pruža pretraživanja cijelog teksta i strukturirane upite preko terabajta zapisa i raspona s odgovorima niske latencije.
Pozadina pohrane objekata
Indeksira podatke izravno u pohranu kompatibilnu sa S3 tako da je zadržavanje podataka jeftino i fleksibilno — zadržite mjesece telemetrije bez skupih SSD-ova.
Grafana izvor podataka
Službeni Grafana dodatak pretvara Quickwit u prvoklasan izvor zapisa i tragova uz Prometheus i Loki nadzorne ploče.
Unos bez sheme
Dinamičko mapiranje omogućuje vam unos polustrukturiranog JSON-a bez prethodnog definiranja sheme, s opcionalnim strogim shemama kada su vam potrebne.
Zašto pokrenuti Quickwit na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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