GNS3 (Graphical Network Simulator-3) je platforma za emulaciju mreže otvorenog koda kojoj vjeruju mrežni inženjeri, studenti i treneri za certifikaciju diljem svijeta. Omogućuje vam izgradnju složenih mrežnih topologija s više dobavljača koristeći stvarne Cisco IOS, Juniper i druge slike dobavljača uz lagane virtualne uređaje, sve bez fizičkog hardvera.

Pokretanje GNS3 Servera na VPS-u održava vaš laboratorij postojanim i dostupnim iz bilo kojeg preglednika. Projekti, slike uređaja i topologije pohranjuju se na trajnim imenovanim volumenima tako da vaš rad preživljava ponovna pokretanja kontejnera. Ugrađeno web sučelje povezuje se izravno s API-jem poslužitelja na portu 3080, dajući vam potpuni uređivač topologije s funkcijom povlačenja i ispuštanja iz bilo kojeg preglednika na bilo kojem uređaju.