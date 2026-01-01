Postavite GNS3 poslužitelj jednim klikom.
Emulator mrežne topologije otvorenog koda sa sučeljem dostupnim putem preglednika za dizajniranje i simuliranje virtualnih mrežnih laboratorija.
Odaberite VPS plan za GNS3 Server
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz GNS3 Server
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) je platforma za emulaciju mreže otvorenog koda kojoj vjeruju mrežni inženjeri, studenti i treneri za certifikaciju diljem svijeta. Omogućuje vam izgradnju složenih mrežnih topologija s više dobavljača koristeći stvarne Cisco IOS, Juniper i druge slike dobavljača uz lagane virtualne uređaje, sve bez fizičkog hardvera.
Pokretanje GNS3 Servera na VPS-u održava vaš laboratorij postojanim i dostupnim iz bilo kojeg preglednika. Projekti, slike uređaja i topologije pohranjuju se na trajnim imenovanim volumenima tako da vaš rad preživljava ponovna pokretanja kontejnera. Ugrađeno web sučelje povezuje se izravno s API-jem poslužitelja na portu 3080, dajući vam potpuni uređivač topologije s funkcijom povlačenja i ispuštanja iz bilo kojeg preglednika na bilo kojem uređaju.
GNS3 Server ključne značajke
Emulacija više dobavljača
Pokrenite stvarne Cisco IOS, Juniper i druge slike dobavljača zajedno s open-source uređajima u istoj topologiji bez fizičkog hardvera.
Pregledniku dostupno UI
Ugrađeno web sučelje nudi dizajner topologije povuci-i-ispusti dostupan iz bilo kojeg preglednika, bez potrebe za desktop klijentom.
Trajna laboratorijska pohrana
Projekti, slike uređaja i datoteke topologije pohranjuju se u imenovanim volumenima tako da vaš rad opstaje kroz ponovna pokretanja spremnika i nadogradnje.
REST API
Dokumentirani REST API na portu 3080 omogućuje vam automatizaciju opskrbe topologije, upravljanja čvorovima i operacija životnog ciklusa laboratorija iz skripti ili CI cjevovoda.
Knjižnica uređaja
Uvezite unaprijed izgrađene predloške uređaja za usmjerivače, preklopnike, vatrozide i Linux hostove za brzu izgradnju realističnih laboratorija bez ručne konfiguracije.
VPCS i Docker čvorovi
Ugrađena VPCS lagana simulacija računala i izvorna podrška za Docker kontejnere omogućuju vam dodavanje krajnjih hostova i aplikacijskih poslužitelja u bilo koju topologiju.
Zašto pokrenuti GNS3 Server na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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