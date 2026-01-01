Excalidraw je elegantna virtualna ploča koja tehničko dijagramiranje pretvara u kreativno iskustvo ručnog crtanja. Za razliku od krutih, formalnih alata za dijagramiranje, Excalidraw prihvaća organsku, skiciranu estetiku brainstorminga na ploči dok pruža digitalnu praktičnost i suradnju u stvarnom vremenu s end-to-end enkripcijom za sigurne timske sesije.

Samostalno hostiranje Excalidrawa na vlastitom VPS-u vašem timu pruža privatni, uvijek dostupan alat za crtanje na ploči gdje vaši dijagrami, arhitektonske skice i sesije brainstorminga ostaju u potpunosti unutar vaše infrastrukture — bez brige o privatnosti podataka, bez troškova pretplate i bez ovisnosti o vanjskim uslugama.