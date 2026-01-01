Postavite Excalidraw instalacijom jednim klikom.
Virtualna bijela ploča otvorenog koda za stvaranje dijagrama u stilu ručnog crtanja, žičanih okvira i zajedničkih skica.
Odaberite VPS plan za Excalidraw
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Excalidraw
Excalidraw je elegantna virtualna ploča koja tehničko dijagramiranje pretvara u kreativno iskustvo ručnog crtanja. Za razliku od krutih, formalnih alata za dijagramiranje, Excalidraw prihvaća organsku, skiciranu estetiku brainstorminga na ploči dok pruža digitalnu praktičnost i suradnju u stvarnom vremenu s end-to-end enkripcijom za sigurne timske sesije.
Samostalno hostiranje Excalidrawa na vlastitom VPS-u vašem timu pruža privatni, uvijek dostupan alat za crtanje na ploči gdje vaši dijagrami, arhitektonske skice i sesije brainstorminga ostaju u potpunosti unutar vaše infrastrukture — bez brige o privatnosti podataka, bez troškova pretplate i bez ovisnosti o vanjskim uslugama.
Excalidraw ključne značajke
Ručno crtana estetika
Prikazuje dijagrame s organskim, skiciranim stilom koji smanjuje prepreku za stvaranje vizuala i čini da se složene ideje čine pristupačnijima.
Suradnja u stvarnom vremenu
Više korisnika može istovremeno skicirati na istom platnu uz end-to-end enkripciju, čime sesije ostaju privatne i sigurne.
Beskonačno platno
Neograničen prostor za crtanje omogućuje timovima slobodno proširivanje dijagrama bez restrukturiranja — idealno za velike arhitektonske dijagrame i sesije razmišljanja.
Fleksibilan izvoz
Izvezite dijagrame kao PNG, SVG ili veze za dijeljenje, što olakšava ugradnju vizualnih elemenata u dokumentaciju, prezentacije i alate za dizajn.
PWA spremna za offline
Radi kao progresivna web aplikacija s pohranom prvenstveno na uređaju, tako da dijagrami ostaju dostupni čak i bez aktivne internetske veze.
Zašto pokrenuti Excalidraw na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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