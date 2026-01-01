GrowthBook je platforma otvorenog koda za značajke (feature flags) i A/B testiranje koja inženjerskim i proizvodnim timovima daje potpunu kontrolu nad njihovom eksperimentalnom infrastrukturom. Povezuje se izravno s vašim postojećim skladištem podataka — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse ili PostgreSQL — tako da se rezultati eksperimenata analiziraju tamo gdje vaši podaci već žive, bez potrebe za prosljeđivanjem događaja putem usluge treće strane.

Samostalno hostiranje GrowthBooka na vašem VPS-u uklanja cijene po korisniku, zadržava konfiguracije eksperimenata i korisničke podatke na vašoj vlastitoj infrastrukturi te omogućuje neograničen broj članova tima i eksperimenata po fiksnoj cijeni infrastrukture — što je ključno za timove u reguliranim industrijama ili one koji razvijaju proizvode osjetljive na privatnost.