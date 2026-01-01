Postavite GrowthBook instalacijom jednim klikom.
Platforma za označavanje značajki otvorenog koda i A/B testiranje s analizom eksperimenata izravno iz skladišta podataka.
Odaberite VPS plan za GrowthBook
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz GrowthBook
GrowthBook je platforma otvorenog koda za značajke (feature flags) i A/B testiranje koja inženjerskim i proizvodnim timovima daje potpunu kontrolu nad njihovom eksperimentalnom infrastrukturom. Povezuje se izravno s vašim postojećim skladištem podataka — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse ili PostgreSQL — tako da se rezultati eksperimenata analiziraju tamo gdje vaši podaci već žive, bez potrebe za prosljeđivanjem događaja putem usluge treće strane.
Samostalno hostiranje GrowthBooka na vašem VPS-u uklanja cijene po korisniku, zadržava konfiguracije eksperimenata i korisničke podatke na vašoj vlastitoj infrastrukturi te omogućuje neograničen broj članova tima i eksperimenata po fiksnoj cijeni infrastrukture — što je ključno za timove u reguliranim industrijama ili one koji razvijaju proizvode osjetljive na privatnost.
GrowthBook ključne značajke
Napredno A/B testiranje
Pokrenite eksperimente s Bayesovim i frekventističkim statističkim metodama, CUPED smanjenjem varijance i sekvencijalnim testiranjem kako biste brže došli do zaključaka s većom točnošću.
Upravljanje feature flagovima
Ciljajte uvođenje značajki prema korisničkim atributima, postotku ili preduvjetnim zastavicama, omogućujući postupna izdanja i trenutačno vraćanje bez novih implementacija.
Analiza u skladištu podataka
Metrike eksperimenata izračunavaju se izravno u BigQuery, Snowflake, Redshift ili PostgreSQL, čuvajući osjetljive podatke u vašoj postojećoj infrastrukturi.
Višejezični SDK-ovi
Integrirajte GrowthBook u bilo koji tehnološki skup sa službenim SDK-ovima za React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android i još mnogo toga.
Vizualni uređivač eksperimenata
Pokrenite A/B testove bez koda na web stranicama koristeći vizualni uređivač, bez potrebe za inženjerskim promjenama u bazi koda aplikacije.
Zašto pokrenuti GrowthBook na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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