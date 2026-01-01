Do 69% popusta za GrowthBook

Postavite GrowthBook instalacijom jednim klikom.

Platforma za označavanje značajki otvorenog koda i A/B testiranje s analizom eksperimenata izravno iz skladišta podataka.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite GrowthBook instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za GrowthBook

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz GrowthBook

GrowthBook je platforma otvorenog koda za značajke (feature flags) i A/B testiranje koja inženjerskim i proizvodnim timovima daje potpunu kontrolu nad njihovom eksperimentalnom infrastrukturom. Povezuje se izravno s vašim postojećim skladištem podataka — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse ili PostgreSQL — tako da se rezultati eksperimenata analiziraju tamo gdje vaši podaci već žive, bez potrebe za prosljeđivanjem događaja putem usluge treće strane.

Samostalno hostiranje GrowthBooka na vašem VPS-u uklanja cijene po korisniku, zadržava konfiguracije eksperimenata i korisničke podatke na vašoj vlastitoj infrastrukturi te omogućuje neograničen broj članova tima i eksperimenata po fiksnoj cijeni infrastrukture — što je ključno za timove u reguliranim industrijama ili one koji razvijaju proizvode osjetljive na privatnost.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

GrowthBook ključne značajke

Napredno A/B testiranje

Pokrenite eksperimente s Bayesovim i frekventističkim statističkim metodama, CUPED smanjenjem varijance i sekvencijalnim testiranjem kako biste brže došli do zaključaka s većom točnošću.

Upravljanje feature flagovima

Ciljajte uvođenje značajki prema korisničkim atributima, postotku ili preduvjetnim zastavicama, omogućujući postupna izdanja i trenutačno vraćanje bez novih implementacija.

Analiza u skladištu podataka

Metrike eksperimenata izračunavaju se izravno u BigQuery, Snowflake, Redshift ili PostgreSQL, čuvajući osjetljive podatke u vašoj postojećoj infrastrukturi.

Višejezični SDK-ovi

Integrirajte GrowthBook u bilo koji tehnološki skup sa službenim SDK-ovima za React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android i još mnogo toga.

Vizualni uređivač eksperimenata

Pokrenite A/B testove bez koda na web stranicama koristeći vizualni uređivač, bez potrebe za inženjerskim promjenama u bazi koda aplikacije.

Zašto pokrenuti GrowthBook na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

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