Cypht je modularni, open-source webmail klijent dizajniran za jednostavnost i brzinu. Za razliku od glomaznih webmail rješenja, Cypht objedinjuje više IMAP i POP3 e-mail računa zajedno s RSS/Atom feedovima vijesti u jedan, objedinjeni prikaz pristigle pošte — dajući vam potpunu sliku vaše komunikacije bez prebacivanja između usluga.

Izgrađen na PHP-u s Alpine Linux bazom, Cypht učinkovito radi na skromnom hardveru i pohranjuje korisničku konfiguraciju u bazu podataka za pouzdane implementacije za više korisnika. Njegova arhitektura temeljena na modulima znači da učitavate samo značajke koje trebate, održavajući sučelje čistim i zauzimajući malo prostora.