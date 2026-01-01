Postavite Cypht instalacijom jednim klikom.
Lagan, webmail klijent otvorenog koda koji objedinjuje više računa e-pošte i feedove vijesti u jedno brzo sučelje.
Odaberite VPS plan za Cypht
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Cypht
Cypht je modularni, open-source webmail klijent dizajniran za jednostavnost i brzinu. Za razliku od glomaznih webmail rješenja, Cypht objedinjuje više IMAP i POP3 e-mail računa zajedno s RSS/Atom feedovima vijesti u jedan, objedinjeni prikaz pristigle pošte — dajući vam potpunu sliku vaše komunikacije bez prebacivanja između usluga.
Izgrađen na PHP-u s Alpine Linux bazom, Cypht učinkovito radi na skromnom hardveru i pohranjuje korisničku konfiguraciju u bazu podataka za pouzdane implementacije za više korisnika. Njegova arhitektura temeljena na modulima znači da učitavate samo značajke koje trebate, održavajući sučelje čistim i zauzimajući malo prostora.
Cypht ključne značajke
Višeračunska agregacija
Povežite više IMAP i POP3 e-mail računa u jedan jedinstveni prikaz pristigle pošte za brže upravljanje e-poštom.
Integracija novosti
Kombinirajte e-poštu i RSS/Atom izvore vijesti u jedinstvenom sučelju, smanjujući broj aplikacija koje trebate da biste ostali informirani.
Modularna arhitektura
Omogućite samo module koji su vam potrebni — kontakte, kalendare, IMAP mape, sieve filtre i još mnogo toga — održavajući korisničko sučelje jednostavnim.
Sesije temeljene na bazi podataka
Pohranjuje korisničke konfiguracije i sesije u MariaDB za pouzdane, skalabilne višekorisničke implementacije.
Lagan otisak
Radi na Alpine Linuxu s Nginxom i PHP-om u paketu u jednoj slici veličine ~290 MB, zahtijevajući minimalne VPS resurse.
Zašto pokrenuti Cypht na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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