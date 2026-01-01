Baserow je open-source no-code platforma koja timovima omogućuje izradu kolaborativnih baza podataka, internih alata i automatiziranih radnih procesa putem poznatog sučelja proračunskih tablica — bez SQL-a, bez postavljanja infrastrukture i bez cijena po zapisu. Tablice, bogati tipovi polja, prikazi, obrasci i REST API čine ga praktičnom Airtable alternativom za timove za proizvode, operacije, marketing i inženjering.

Samostalno hostiranje Baserowa na vašem vlastitom VPS-u čuva zapise o klijentima, praćenje projekata, CRM podatke i odgovore na obrasce unutar vaše infrastrukture umjesto u bazi podataka SaaS dobavljača. vi kontrolirate ograničenja pohrane, zadržavanje, integracije i pristup — i izbjegavate naknade po korisniku koje se povećavaju s veličinom tima kako vaša upotreba raste.