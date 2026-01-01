Postavite Baserow instalacijom jednim klikom.
No-code baza podataka otvorenog koda i alternativa Airtableu za izradu kolaborativnih tablica, radnih procesa i internih alata.
Odaberite VPS plan za Baserow
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Baserow
Baserow je open-source no-code platforma koja timovima omogućuje izradu kolaborativnih baza podataka, internih alata i automatiziranih radnih procesa putem poznatog sučelja proračunskih tablica — bez SQL-a, bez postavljanja infrastrukture i bez cijena po zapisu. Tablice, bogati tipovi polja, prikazi, obrasci i REST API čine ga praktičnom Airtable alternativom za timove za proizvode, operacije, marketing i inženjering.
Samostalno hostiranje Baserowa na vašem vlastitom VPS-u čuva zapise o klijentima, praćenje projekata, CRM podatke i odgovore na obrasce unutar vaše infrastrukture umjesto u bazi podataka SaaS dobavljača. vi kontrolirate ograničenja pohrane, zadržavanje, integracije i pristup — i izbjegavate naknade po korisniku koje se povećavaju s veličinom tima kako vaša upotreba raste.
Baserow ključne značajke
Korisničko sučelje proračunske tablice
Uredite podatke putem poznatog tabličnog sučelja sa sortiranjem, filtriranjem, grupiranjem i izravnim uređivanjem ćelija koje izgleda kao Excel ili Google Sheets.
Bogate vrste polja
Kombinirajte tekst, brojeve, datume, jednostruki i višestruki odabir, formule, privitke datoteka, veze između tablica i polja za pretraživanje u jednoj shemi.
Višestruki prikazi
Vizualizirajte istu tablicu kao rešetku, kanban ploču, kalendar, galeriju ili obrazac kako biste podržali različite timske radne procese bez dupliciranja podataka.
Obrasci i dijeljenje
Objavite javne obrasce koji pišu izravno u vaše tablice i dijelite prikaze samo za čitanje ili prikaze za uređivanje s suradnicima izvan vašeg radnog prostora.
REST API i webhooks
Svaka tablica izlaže tipizirani REST API i okidače web-kuka, omogućujući vam integraciju Baserowa s prilagođenim aplikacijama, automatizacijama i BI alatima.
Zašto pokrenuti Baserow na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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