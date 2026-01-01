Postavite PentAGI jednim klikom.
Potpuno autonomni sustav AI agenata koji izvršava složene zadatke penetracijskog testiranja s jedne samostalno hostane nadzorne ploče.
Odaberite VPS plan za PentAGI
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PentAGI
PentAGI je potpuno autonomni sustav AI agenata koji obavlja složene zadatke penetracijskog testiranja bez stalnog ljudskog nadzora. On orkestrira specijalizirane AI agente — planere, istraživače, kodere i pentestere — koji razmišljaju o meti, biraju prave alate i izvršavaju ih unutar izoliranih Docker kontejnera kako bi otkrili i potvrdili ranjivosti.
Povežite vlastite OpenAI, Anthropic ili Google Gemini ključeve i PentAGI pokreće cijeli angažman, od izviđanja do izvještavanja, koristeći pretraživu bazu znanja podržanu pgvector bazom podataka i ugrađenim web scraperom. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva osjetljive podatke skeniranja, vjerodajnice i nalaze u potpunosti na vašoj infrastrukturi umjesto na sigurnosnoj usluzi treće strane.
PentAGI ključne značajke
Autonomni AI agenti
Planer, istraživač, koder i agenti za penetracijsko testiranje surađuju kako bi proveli potpune angažmane bez ljudskog unosa korak po korak.
Donesite svoj LLM
Uključite OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek ili lokalne Ollama modele i mijenjajte pružatelje usluga kad god želite.
Izolirano izvršavanje alata
Agenti pokreću jednokratne Docker spremnike za pokretanje sigurnosnih alata, čuvajući svaku naredbu izoliranom od hosta.
Vektorska baza znanja
Ugrađena pgvector baza podataka daje agentima dugoročno pamćenje nalaza, ciljeva i prethodnih koraka kroz zadatak.
Ugrađeno web istraživanje
Integrirani scraper i pretraživački konektori omogućuju agentima prikupljanje exploit-a, obavijesti i dokumentacije na zahtjev.
Zašto pokrenuti PentAGI na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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