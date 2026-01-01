PentAGI je potpuno autonomni sustav AI agenata koji obavlja složene zadatke penetracijskog testiranja bez stalnog ljudskog nadzora. On orkestrira specijalizirane AI agente — planere, istraživače, kodere i pentestere — koji razmišljaju o meti, biraju prave alate i izvršavaju ih unutar izoliranih Docker kontejnera kako bi otkrili i potvrdili ranjivosti.

Povežite vlastite OpenAI, Anthropic ili Google Gemini ključeve i PentAGI pokreće cijeli angažman, od izviđanja do izvještavanja, koristeći pretraživu bazu znanja podržanu pgvector bazom podataka i ugrađenim web scraperom. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva osjetljive podatke skeniranja, vjerodajnice i nalaze u potpunosti na vašoj infrastrukturi umjesto na sigurnosnoj usluzi treće strane.