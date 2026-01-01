WriteFreely je čista, minimalistička platforma za objavljivanje dizajnirana oko čina pisanja. Objave se sastavljaju u običnom Markdownu, uređivač vam ne smeta, a iskustvo javnog čitanja uklanja komentare, oglase i trackere — ostavljajući samo riječi. Ugrađena podrška za ActivityPub omogućuje pratiteljima u Fediverseu da se pretplate na vaš blog izravno s Mastodona i drugih federiranih usluga.

Samostalno hostiranje WriteFreelyja na vašem VPS-u čuva vaše pisanje pod vašom vlastitom domenom, bez algoritamskih feedova i gašenja platformi. Lagana Go binarna datoteka koristi minimalne resurse, sve pohranjuje u jednu SQLite bazu podataka i daje vam potpunu kontrolu nad izvozom, temama i postavkama federacije.