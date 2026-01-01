Postavite WriteFreely jednim klikom.
Minimalistička platforma za bloganje otvorenog koda temeljena na Markdownu, pisanju bez ometanja i ActivityPub federaciji.
Odaberite VPS plan za WriteFreely
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz WriteFreely
WriteFreely je čista, minimalistička platforma za objavljivanje dizajnirana oko čina pisanja. Objave se sastavljaju u običnom Markdownu, uređivač vam ne smeta, a iskustvo javnog čitanja uklanja komentare, oglase i trackere — ostavljajući samo riječi. Ugrađena podrška za ActivityPub omogućuje pratiteljima u Fediverseu da se pretplate na vaš blog izravno s Mastodona i drugih federiranih usluga.
Samostalno hostiranje WriteFreelyja na vašem VPS-u čuva vaše pisanje pod vašom vlastitom domenom, bez algoritamskih feedova i gašenja platformi. Lagana Go binarna datoteka koristi minimalne resurse, sve pohranjuje u jednu SQLite bazu podataka i daje vam potpunu kontrolu nad izvozom, temama i postavkama federacije.
WriteFreely ključne značajke
Uređivač s podrškom za Markdown
Pišite u običnom Markdownu s uređivačem bez ometanja koji automatski sprema skice i ne ometa vas dok se vi fokusirate na riječi.
ActivityPub federacija
Pratitelji na Mastodonu i drugim Fediverse uslugama mogu se izravno pretplatiti na vaš blog, dosežući čitatelje bez algoritamskih feedova koji im stoje na putu.
Čisto iskustvo čitanja
Javne objave prikazuju se s tipografskim izgledom bez oglasa i bez praćenja — čitatelji vide vaše pisanje onako kako ste ga napisali.
Prilagođene teme i CSS
Odaberite iz ugrađenih tema ili dodajte prilagođeni CSS kako biste brendirali svoj blog bez diranja predložaka ili ponovne izgradnje binarne datoteke.
Nacrti i zakazivanje
Spremite privatne nacrte neograničeno, zatim zakažite ili objavite objave kada budete spremni — nisu potrebni dodaci CMS-a trećih strana.
Lagan i prijenosan
Jedna Go binarna datoteka podržana od strane SQLite-a znači da cijeli vaš blog stane u maleni volumen i migrira između poslužitelja kopiranjem jedne datoteke.
Zašto pokrenuti WriteFreely na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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