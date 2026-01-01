Crontab UI je web aplikacija otvorenog koda temeljena na Node.js-u koja zamjenjuje ručno uređivanje crontaba sklono pogreškama sigurnim, vizualnim sučeljem. Dodavanje, brisanje, pauziranje i nastavljanje poslova zahtijeva samo jedan klik, a svaka promjena se provjerava prije primjene, tako da tipfeler više ne ruši sve vaše zakazane zadatke odjednom.

Samostalno hostiranje Crontab UI-ja na vlastitom VPS-u daje vam privatnu kontrolnu ploču za stotine cron poslova s logovima pogrešaka po poslu, automatskim sigurnosnim kopijama prije rizičnih operacija te uvozom/izvozom za repliciranje istog rasporeda na više strojeva. Ugrađena HTTP osnovna autentifikacija štiti sučelje bez potrebe za vanjskim reverznim proxyjem ili pružateljem identiteta.