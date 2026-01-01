Postavite Crontab UI instalacijom jednim klikom.
Web sučelje za sigurno upravljanje cron poslovima uz uvoz, izvoz, sigurnosnu kopiju i HTTP autentifikaciju.
Odaberite VPS plan za Crontab UI
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Crontab UI
Crontab UI je web aplikacija otvorenog koda temeljena na Node.js-u koja zamjenjuje ručno uređivanje crontaba sklono pogreškama sigurnim, vizualnim sučeljem. Dodavanje, brisanje, pauziranje i nastavljanje poslova zahtijeva samo jedan klik, a svaka promjena se provjerava prije primjene, tako da tipfeler više ne ruši sve vaše zakazane zadatke odjednom.
Samostalno hostiranje Crontab UI-ja na vlastitom VPS-u daje vam privatnu kontrolnu ploču za stotine cron poslova s logovima pogrešaka po poslu, automatskim sigurnosnim kopijama prije rizičnih operacija te uvozom/izvozom za repliciranje istog rasporeda na više strojeva. Ugrađena HTTP osnovna autentifikacija štiti sučelje bez potrebe za vanjskim reverznim proxyjem ili pružateljem identiteta.
Crontab UI ključne značajke
Sigurno uređivanje posla
Dodajte, uredite, pauzirajte, nastavite i izbrišite cron poslove putem provjerenog korisničkog sučelja umjesto da riskirate sintaksne pogreške u neobrađenim crontab datotekama.
Uvoz i izvoz
Uvezite postojeći crontab u nekoliko sekundi i izvezite svoju potpunu konfiguraciju kako biste ponovno postavili isti raspored na drugim strojevima bez SSH-a.
Automatske sigurnosne kopije
Crontab UI stvara sigurnosnu kopiju prije svakog uvoza i omogućuje vam snimanje i vraćanje vaših poslova na zahtjev kako biste se oporavili od pogrešaka.
Zapisnici pogrešaka po zadatku
Svaki zakazani posao zapisuje vlastiti zapisnik pogrešaka tako da možete provjeriti pogreške i otkloniti probleme bez pretraživanja zajedničkog sistemskog zapisnika.
Mailing i hookovi
Konfigurirajte obavijesti e-poštom ili povratne pozive web-kuke po zadatku kako biste upozorili svoj tim ili pokrenuli daljnju automatizaciju nakon svakog pokretanja.
HTTP autentifikacija
Zaštitite web sučelje s ugrađenom osnovnom autentifikacijom tako da samo ovlašteni korisnici mogu pregledavati ili mijenjati vaše zakazane zadatke.
Zašto pokrenuti Crontab UI na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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