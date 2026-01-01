ManageIQ je platforma otvorenog koda za upravljanje i orkestraciju oblaka — uzvodni projekt iza Red Hat CloudForms-a — koja objedinjuje operacije na virtualnim strojevima, kontejnerima, javnim oblacima i mrežama pod jednom konzolom. Otkriva infrastrukturu diljem VMware-a, Red Hat Virtualization-a, OpenStack-a, Kubernetes-a, AWS-a, Azure-a, Google Cloud-a i više, zatim na to nadograđuje politike, automatizaciju i povrat troškova.

Samostalno hostiranje ManageIQ-a čuva vaše podatke o inventaru, tijekove rada automatizacije i definicije politika na infrastrukturi koju kontrolirate, bez naknada za licenciranje po čvoru. Sve-u-jednom kontejner objedinjuje uređaj, PostgreSQL bazu podataka i memcached tako da možete procijeniti cijelu platformu iz jedne implementacije.