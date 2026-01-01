Do 66% popusta za ManageIQ

Postavite ManageIQ u jednom kliku.

Platforma za upravljanje hibridnim oblakom otvorenog koda za virtualne strojeve, spremnike, mreže i pohranu.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
21,99/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite ManageIQ u jednom kliku.

Odaberite VPS plan za ManageIQ

KVM 8
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
64,99
UŠTEDITE 66%
21,99/mj
KVM 8
64,99
UŠTEDITE 66%
21,99/mj
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz ManageIQ

ManageIQ je platforma otvorenog koda za upravljanje i orkestraciju oblaka — uzvodni projekt iza Red Hat CloudForms-a — koja objedinjuje operacije na virtualnim strojevima, kontejnerima, javnim oblacima i mrežama pod jednom konzolom. Otkriva infrastrukturu diljem VMware-a, Red Hat Virtualization-a, OpenStack-a, Kubernetes-a, AWS-a, Azure-a, Google Cloud-a i više, zatim na to nadograđuje politike, automatizaciju i povrat troškova.

Samostalno hostiranje ManageIQ-a čuva vaše podatke o inventaru, tijekove rada automatizacije i definicije politika na infrastrukturi koju kontrolirate, bez naknada za licenciranje po čvoru. Sve-u-jednom kontejner objedinjuje uređaj, PostgreSQL bazu podataka i memcached tako da možete procijeniti cijelu platformu iz jedne implementacije.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

ManageIQ ključne značajke

Inventar hibridnog oblaka

Otkrijte i pratite virtualne strojeve, spremnike, mreže i pohranu preko VMware-a, OpenStack-a, Kubernetes-a, AWS-a, Azure-a i Google Cloud-a s jedne konzole.

Politika i usklađenost

Definirajte pravila koja automatski otkrivaju odstupanja, provode označavanje i ispravljaju neusklađena radna opterećenja kod svakog upravljanog pružatelja.

Automatiziraj pogon

Pokrenite automatizaciju Ruby vođenu događajima, Ansible playbooke i radne tijekove odobravanja za osiguravanje, ukidanje i rekonfiguraciju resursa u velikom opsegu.

Samoposlužni katalog

Objavite kataloge usluga s kvotama i odobrenjima kako bi timovi mogli zatražiti virtualne strojeve, spremnike ili skupove bez otvaranja zahtjeva.

Naplata troškova i mjerenje

Rasporedite troškove infrastrukture na zakupce, projekte ili odjele s cjenovnim planovima temeljenim na korištenju CPU-a, memorije, pohrane i mreže.

REST API i CLI

Pokrenite svaku akciju konzole s verzijskog REST API-ja ili naredbenog retka miqcli za infrastrukturne radne procese u stilu GitOps-a.

Zašto pokrenuti ManageIQ na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

Noel
Noel

Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.

Omkar
Omkar

Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.

Sylvain
Sylvain

Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.

Martin K
Martin K

Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.

30-dnevno jamstvo povrata novca

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

Započnite

Istražite više aplikacija za implementaciju

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Pokrenite Visual Studio Code u vašem pregledniku bilo gdje

Implementacija
1Backend

1Backend

Samostalno hostirana platforma za izgradnju AI aplikacija s mikrouslugama i mikrofrontendima

Implementacija
Adminer

Adminer

Potpuno opremljeno sučelje za upravljanje bazama podataka koje podržava 11+ sustava baza podataka

Implementacija
Pogledajte sve aplikacije

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.