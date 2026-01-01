Postavite ManageIQ u jednom kliku.
Platforma za upravljanje hibridnim oblakom otvorenog koda za virtualne strojeve, spremnike, mreže i pohranu.
Odaberite VPS plan za ManageIQ
Što možete izgraditi uz ManageIQ
ManageIQ je platforma otvorenog koda za upravljanje i orkestraciju oblaka — uzvodni projekt iza Red Hat CloudForms-a — koja objedinjuje operacije na virtualnim strojevima, kontejnerima, javnim oblacima i mrežama pod jednom konzolom. Otkriva infrastrukturu diljem VMware-a, Red Hat Virtualization-a, OpenStack-a, Kubernetes-a, AWS-a, Azure-a, Google Cloud-a i više, zatim na to nadograđuje politike, automatizaciju i povrat troškova.
Samostalno hostiranje ManageIQ-a čuva vaše podatke o inventaru, tijekove rada automatizacije i definicije politika na infrastrukturi koju kontrolirate, bez naknada za licenciranje po čvoru. Sve-u-jednom kontejner objedinjuje uređaj, PostgreSQL bazu podataka i memcached tako da možete procijeniti cijelu platformu iz jedne implementacije.
ManageIQ ključne značajke
Inventar hibridnog oblaka
Otkrijte i pratite virtualne strojeve, spremnike, mreže i pohranu preko VMware-a, OpenStack-a, Kubernetes-a, AWS-a, Azure-a i Google Cloud-a s jedne konzole.
Politika i usklađenost
Definirajte pravila koja automatski otkrivaju odstupanja, provode označavanje i ispravljaju neusklađena radna opterećenja kod svakog upravljanog pružatelja.
Automatiziraj pogon
Pokrenite automatizaciju Ruby vođenu događajima, Ansible playbooke i radne tijekove odobravanja za osiguravanje, ukidanje i rekonfiguraciju resursa u velikom opsegu.
Samoposlužni katalog
Objavite kataloge usluga s kvotama i odobrenjima kako bi timovi mogli zatražiti virtualne strojeve, spremnike ili skupove bez otvaranja zahtjeva.
Naplata troškova i mjerenje
Rasporedite troškove infrastrukture na zakupce, projekte ili odjele s cjenovnim planovima temeljenim na korištenju CPU-a, memorije, pohrane i mreže.
REST API i CLI
Pokrenite svaku akciju konzole s verzijskog REST API-ja ili naredbenog retka miqcli za infrastrukturne radne procese u stilu GitOps-a.
Zašto pokrenuti ManageIQ na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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