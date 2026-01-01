slskd je moderan klijent otvorenog koda za Soulseek peer-to-peer mrežu, koji se u potpunosti isporučuje putem responzivnog web sučelja. Zamjenjuje zastarjele desktop Soulseek klijente samostalno hostiranim poslužiteljem kojem možete pristupiti iz bilo kojeg preglednika, omogućujući vam pretraživanje i preuzimanje glazbe, datoteka bez gubitaka i drugog sadržaja koji dijele milijuni Soulseek korisnika 24 sata dnevno — čak i kada je vaše stolno računalo isključeno.

Samostalno hostiranje slskd-a na VPS-u znači da se vaša preuzimanja neprekidno izvode u pozadini bez zauzimanja lokalnog računala. Sve postavke su upravljive putem ugrađenog web sučelja ili udaljene YAML konfiguracijske datoteke, dajući vam potpunu kontrolu nad dijeljenim direktorijima, redovima za preuzimanje, ograničenjima prijenosa i korisničkim dozvolama.