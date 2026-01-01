Postavite slskd instalacijom jednim klikom.
Web-klijent otvorenog koda za Soulseek peer-to-peer mrežu za dijeljenje glazbe i datoteka.
Odaberite VPS plan za slskd
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz slskd
slskd je moderan klijent otvorenog koda za Soulseek peer-to-peer mrežu, koji se u potpunosti isporučuje putem responzivnog web sučelja. Zamjenjuje zastarjele desktop Soulseek klijente samostalno hostiranim poslužiteljem kojem možete pristupiti iz bilo kojeg preglednika, omogućujući vam pretraživanje i preuzimanje glazbe, datoteka bez gubitaka i drugog sadržaja koji dijele milijuni Soulseek korisnika 24 sata dnevno — čak i kada je vaše stolno računalo isključeno.
Samostalno hostiranje slskd-a na VPS-u znači da se vaša preuzimanja neprekidno izvode u pozadini bez zauzimanja lokalnog računala. Sve postavke su upravljive putem ugrađenog web sučelja ili udaljene YAML konfiguracijske datoteke, dajući vam potpunu kontrolu nad dijeljenim direktorijima, redovima za preuzimanje, ograničenjima prijenosa i korisničkim dozvolama.
slskd ključne značajke
Web-bazirano sučelje
Upravljajte pretragama, preuzimanjima i prijenosima iz bilo kojeg preglednika bez instaliranja desktop klijenta.
Kontinuirana pozadinska preuzimanja
Radi kao trajni poslužitelj tako da se preuzimanja u redu čekanja dovršavaju čak i kada je vaše lokalno računalo isključeno.
Daljinska konfiguracija
Prilagodite sve postavke uživo putem web sučelja ili uređivanjem YAML konfiguracijske datoteke daljinski bez ponovnog pokretanja.
Upravljanje redom prijenosa
Pratite redove za prijenos i preuzimanje, postavite ograničenja brzine i odredite prioritet prijenosa s jedne nadzorne ploče.
Korisničke i kontrole dijeljenja
Definirajte koje direktorije dijeliti, postavite privilegije po korisniku i upravljajte tko može pregledavati ili preuzimati vaše datoteke.
Zašto pokrenuti slskd na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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