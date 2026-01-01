Do 69% popusta za OpenBudgeteer

Postavite OpenBudgeteer uz instalaciju jednim klikom.

Aplikacija za budžetiranje otvorenog koda za preuzimanje kontrole nad vašim osobnim financijama strukturiranim pristupom temeljenim na kategorijama.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite OpenBudgeteer uz instalaciju jednim klikom.

Odaberite VPS plan za OpenBudgeteer

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz OpenBudgeteer

OpenBudgeteer je samostalno hostirana aplikacija za osobne financije izgrađena na principu budžetiranja po kategorijama (bucket budgeting) — inspirirana alatima poput YNAB-a i Bucketsa. Svaki dolar prihoda dodjeljujete određenim kategorijama potrošnje prije početka mjeseca, dajući vam jasan, namjeran plan za vaš novac umjesto da reagirate na troškove kako pristižu.

Izgrađen s .NET-om i Blazor Serverom, OpenBudgeteer u potpunosti radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi tako da vaši financijski podaci nikada ne dolaze u kontakt s oblakom treće strane. Povezuje se s PostgreSQL bazom podataka za trajnu pohranu i podržava opcionalnu autentifikaciju za siguran pristup. Uvršten u Awesome Self-Hosted listu, pouzdana je opcija za korisnike koji brinu o privatnosti i traže sposobnu, besplatnu alternativu komercijalnom softveru za budžetiranje.

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Što možete izgraditi uz {name}

OpenBudgeteer ključne značajke

Budžetiranje po kategorijama

Dodijelite svaki dolar prihoda unaprijed definiranim kategorijama potrošnje na početku svakog mjeseca, držeći vaše financije organiziranima i pod kontrolom.

Potpuno vlasništvo nad podacima

Vaši financijski podaci pohranjeni su isključivo na vašem vlastitom VPS-u — bez oblaka treće strane, bez pretplatničkih naknada i bez vezanosti za dobavljača.

Neobavezna autentifikacija

Zaštitite svoj proračun uz ugrađenu autentifikaciju korisničkim imenom i lozinkom, čime osiguravate da osjetljive financijske informacije budu dostupne samo vama.

PostgreSQL perzistencija

Pohranjuje sve transakcije i podatke o proračunu u namjenskoj PostgreSQL bazi podataka za pouzdanu, otpornu na padove postojanost i jednostavno sigurnosno kopiranje.

Blazor Server UI

Moderno, responzivno web sučelje pokretano Blazor Serverom pruža brzo, interaktivno iskustvo proračuna izravno u pregledniku.

Zašto pokrenuti OpenBudgeteer na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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