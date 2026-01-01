OpenBudgeteer je samostalno hostirana aplikacija za osobne financije izgrađena na principu budžetiranja po kategorijama (bucket budgeting) — inspirirana alatima poput YNAB-a i Bucketsa. Svaki dolar prihoda dodjeljujete određenim kategorijama potrošnje prije početka mjeseca, dajući vam jasan, namjeran plan za vaš novac umjesto da reagirate na troškove kako pristižu.

Izgrađen s .NET-om i Blazor Serverom, OpenBudgeteer u potpunosti radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi tako da vaši financijski podaci nikada ne dolaze u kontakt s oblakom treće strane. Povezuje se s PostgreSQL bazom podataka za trajnu pohranu i podržava opcionalnu autentifikaciju za siguran pristup. Uvršten u Awesome Self-Hosted listu, pouzdana je opcija za korisnike koji brinu o privatnosti i traže sposobnu, besplatnu alternativu komercijalnom softveru za budžetiranje.