Postavite OpenBudgeteer uz instalaciju jednim klikom.
Aplikacija za budžetiranje otvorenog koda za preuzimanje kontrole nad vašim osobnim financijama strukturiranim pristupom temeljenim na kategorijama.
Odaberite VPS plan za OpenBudgeteer
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenBudgeteer
OpenBudgeteer je samostalno hostirana aplikacija za osobne financije izgrađena na principu budžetiranja po kategorijama (bucket budgeting) — inspirirana alatima poput YNAB-a i Bucketsa. Svaki dolar prihoda dodjeljujete određenim kategorijama potrošnje prije početka mjeseca, dajući vam jasan, namjeran plan za vaš novac umjesto da reagirate na troškove kako pristižu.
Izgrađen s .NET-om i Blazor Serverom, OpenBudgeteer u potpunosti radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi tako da vaši financijski podaci nikada ne dolaze u kontakt s oblakom treće strane. Povezuje se s PostgreSQL bazom podataka za trajnu pohranu i podržava opcionalnu autentifikaciju za siguran pristup. Uvršten u Awesome Self-Hosted listu, pouzdana je opcija za korisnike koji brinu o privatnosti i traže sposobnu, besplatnu alternativu komercijalnom softveru za budžetiranje.
OpenBudgeteer ključne značajke
Budžetiranje po kategorijama
Dodijelite svaki dolar prihoda unaprijed definiranim kategorijama potrošnje na početku svakog mjeseca, držeći vaše financije organiziranima i pod kontrolom.
Potpuno vlasništvo nad podacima
Vaši financijski podaci pohranjeni su isključivo na vašem vlastitom VPS-u — bez oblaka treće strane, bez pretplatničkih naknada i bez vezanosti za dobavljača.
Neobavezna autentifikacija
Zaštitite svoj proračun uz ugrađenu autentifikaciju korisničkim imenom i lozinkom, čime osiguravate da osjetljive financijske informacije budu dostupne samo vama.
PostgreSQL perzistencija
Pohranjuje sve transakcije i podatke o proračunu u namjenskoj PostgreSQL bazi podataka za pouzdanu, otpornu na padove postojanost i jednostavno sigurnosno kopiranje.
Blazor Server UI
Moderno, responzivno web sučelje pokretano Blazor Serverom pruža brzo, interaktivno iskustvo proračuna izravno u pregledniku.
Zašto pokrenuti OpenBudgeteer na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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