Flame je samostalno hostana početna stranica koja vaš poslužitelj pretvara u organizirano središte za sve vaše aplikacije i oznake. Sve se upravlja putem ugrađenog GUI-ja — nema konfiguracijskih datoteka za uređivanje, nema potrebe za ponovnim pokretanjem. Dodajte aplikacije, organizirajte oznake i prilagodite izgled u potpunosti iz preglednika.

Za razliku od hostanih usluga nadzornih ploča, Flame se u potpunosti pokreće na vašem vlastitom VPS-u, čuvajući vaš inventar usluga i oznake privatnima. Njegova integracija Docker oznaka automatski otkriva pokrenute spremnike, tako da vaša nadzorna ploča ostaje ažurna dok implementirate nove usluge.