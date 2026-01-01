Postavite Flame jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samohostirana početna stranica i nadzorna ploča za vaš osobni poslužitelj i homelab usluge.
Odaberite VPS plan za Flame
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Flame
Flame je samostalno hostana početna stranica koja vaš poslužitelj pretvara u organizirano središte za sve vaše aplikacije i oznake. Sve se upravlja putem ugrađenog GUI-ja — nema konfiguracijskih datoteka za uređivanje, nema potrebe za ponovnim pokretanjem. Dodajte aplikacije, organizirajte oznake i prilagodite izgled u potpunosti iz preglednika.
Za razliku od hostanih usluga nadzornih ploča, Flame se u potpunosti pokreće na vašem vlastitom VPS-u, čuvajući vaš inventar usluga i oznake privatnima. Njegova integracija Docker oznaka automatski otkriva pokrenute spremnike, tako da vaša nadzorna ploča ostaje ažurna dok implementirate nove usluge.
Flame ključne značajke
Upravljanje temeljeno na GUI-ju
Dodajte, ažurirajte i izbrišite aplikacije i oznake izravno iz web sučelja bez uređivanja konfiguracijskih datoteka.
Docker auto-discovery
Automatski otkriva pokrenute spremnike čitanjem Docker oznaka, čime vaša nadzorna ploča ostaje sinkronizirana s implementiranim uslugama.
Integrirano pretraživanje
Ugrađena traka za pretraživanje podržava 11 pružatelja web pretraživanja i filtrira lokalne aplikacije i oznake u stvarnom vremenu.
Prilagođene teme
Odaberite između 15 ugrađenih tema boja ili izradite vlastitu pomoću prilagođenog uređivača tema i CSS nadjačavanja.
Vremenski widget
Prikažite vremenske uvjete uživo na svojoj nadzornoj ploči koristeći besplatni API ključ za vremensku prognozu i koordinate svoje lokacije.
Zašto pokrenuti Flame na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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