Do 69% popusta za FusionAuth

Postavite FusionAuth instalacijom jednim klikom.

Samostalno hostirana platforma za upravljanje identitetom i pristupom korisnika s OAuth-om, SAML-om, društvenom prijavom, MFA-om i API-jem orijentiranim na developere.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
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AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite FusionAuth instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za FusionAuth

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz FusionAuth

FusionAuth je platforma za upravljanje identitetom i pristupom korisnika izgrađena posebno za developere — samostalno hostirana alternativa za Auth0, Okta i Cognito koja pruža OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, društvene prijave, višefaktorsku autentifikaciju, prijavu bez lozinke i sveobuhvatan REST API. Izvorno ga je izgradio Inversoft za potrošačke aplikacije s velikim prometom, skalira se od jednog korisnika do milijuna korisnika na istom postavljanju.

Samostalno hostiranje FusionAutha na vašem VPS-u čuva svaki korisnički račun, hash lozinke, OAuth token i zapis revizije unutar vaše vlastite infrastrukture umjesto da ovisite o pružatelju identiteta treće strane koji bi mogao promijeniti cijene ili uvjete. Community Edition je potpuno besplatna i uključuje osnovne značajke autentifikacije i autorizacije koje se koriste u većini produkcijskih implementacija.

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Što možete izgraditi uz {name}

FusionAuth ključne značajke

OAuth, OIDC i SAML

Potpuni OAuth 2.0, OpenID Connect i SAML 2.0 poslužitelj s tokovima dodjele autorizacijskog koda, PKCE, uređaja i vjerodajnica klijenta, spreman za korištenje.

Društvena i poslovna prijava

Izvorna prijava putem društvenih mreža za Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn i Twitter, te generička OIDC i SAML federacija za poslovne korisnike.

Višefaktorska autentifikacija

TOTP aplikacije za autentifikaciju, SMS, e-pošta i FIDO2 WebAuthn pristupni ključevi s prilagodljivim pravilima koja se prilagođavaju na temelju rizičnih signala.

Višekorisnički po dizajnu

Izolirajte korisnike, aplikacije i konfiguracije u zasebne zakupce za SaaS višezakupništvo, odvajanje klijenata agencije ili B2B partnerske račune.

Tematski prilagodljive stranice za prijavu

Prilagodite hostirane stranice za prijavu, registraciju i upravljanje računom bojama vaše marke, logotipima i tekstom putem uređivača Mustache predložaka.

REST API za sve

Svaka operacija u administratorskom sučelju dostupna je i putem dokumentiranog REST API-ja te namjenskih klijentskih biblioteka za Javu, Node, Python, Go i ostalo.

Zašto pokrenuti FusionAuth na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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