FusionAuth je platforma za upravljanje identitetom i pristupom korisnika izgrađena posebno za developere — samostalno hostirana alternativa za Auth0, Okta i Cognito koja pruža OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, društvene prijave, višefaktorsku autentifikaciju, prijavu bez lozinke i sveobuhvatan REST API. Izvorno ga je izgradio Inversoft za potrošačke aplikacije s velikim prometom, skalira se od jednog korisnika do milijuna korisnika na istom postavljanju.

Samostalno hostiranje FusionAutha na vašem VPS-u čuva svaki korisnički račun, hash lozinke, OAuth token i zapis revizije unutar vaše vlastite infrastrukture umjesto da ovisite o pružatelju identiteta treće strane koji bi mogao promijeniti cijene ili uvjete. Community Edition je potpuno besplatna i uključuje osnovne značajke autentifikacije i autorizacije koje se koriste u većini produkcijskih implementacija.