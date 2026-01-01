Postavite FusionAuth instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za upravljanje identitetom i pristupom korisnika s OAuth-om, SAML-om, društvenom prijavom, MFA-om i API-jem orijentiranim na developere.
Odaberite VPS plan za FusionAuth
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz FusionAuth
FusionAuth je platforma za upravljanje identitetom i pristupom korisnika izgrađena posebno za developere — samostalno hostirana alternativa za Auth0, Okta i Cognito koja pruža OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, društvene prijave, višefaktorsku autentifikaciju, prijavu bez lozinke i sveobuhvatan REST API. Izvorno ga je izgradio Inversoft za potrošačke aplikacije s velikim prometom, skalira se od jednog korisnika do milijuna korisnika na istom postavljanju.
Samostalno hostiranje FusionAutha na vašem VPS-u čuva svaki korisnički račun, hash lozinke, OAuth token i zapis revizije unutar vaše vlastite infrastrukture umjesto da ovisite o pružatelju identiteta treće strane koji bi mogao promijeniti cijene ili uvjete. Community Edition je potpuno besplatna i uključuje osnovne značajke autentifikacije i autorizacije koje se koriste u većini produkcijskih implementacija.
FusionAuth ključne značajke
OAuth, OIDC i SAML
Potpuni OAuth 2.0, OpenID Connect i SAML 2.0 poslužitelj s tokovima dodjele autorizacijskog koda, PKCE, uređaja i vjerodajnica klijenta, spreman za korištenje.
Društvena i poslovna prijava
Izvorna prijava putem društvenih mreža za Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn i Twitter, te generička OIDC i SAML federacija za poslovne korisnike.
Višefaktorska autentifikacija
TOTP aplikacije za autentifikaciju, SMS, e-pošta i FIDO2 WebAuthn pristupni ključevi s prilagodljivim pravilima koja se prilagođavaju na temelju rizičnih signala.
Višekorisnički po dizajnu
Izolirajte korisnike, aplikacije i konfiguracije u zasebne zakupce za SaaS višezakupništvo, odvajanje klijenata agencije ili B2B partnerske račune.
Tematski prilagodljive stranice za prijavu
Prilagodite hostirane stranice za prijavu, registraciju i upravljanje računom bojama vaše marke, logotipima i tekstom putem uređivača Mustache predložaka.
REST API za sve
Svaka operacija u administratorskom sučelju dostupna je i putem dokumentiranog REST API-ja te namjenskih klijentskih biblioteka za Javu, Node, Python, Go i ostalo.
Zašto pokrenuti FusionAuth na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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