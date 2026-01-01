Do 69% popusta za OpenVPN Access Server

Postavite OpenVPN Access Server instalacijom jednim klikom.

SSL VPN poslužitelj poslovne klase s web administratorskom konzolom, portalom za samoposluživanje klijenata i podrškom za sve glavne platforme.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite OpenVPN Access Server instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za OpenVPN Access Server

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server je VPN rješenje komercijalne razine izgrađeno na provjerenom open-source OpenVPN protokolu. Dodaje moćno web-bazirano administrativno sučelje, automatiziranu konfiguraciju klijenta i višefaktorsku autentifikaciju kako bi implementacija sigurnog VPN-a bila dostupna svakoj organizaciji. Dvije besplatne istovremene veze uključene su odmah, s dostupnim licenciranjem za veće timove.

Samostalno hostiranje Access Servera na vlastitom VPS-u daje vam namjensku statičku IP adresu, potpunu kontrolu nad ključevima za šifriranje i pravilima pristupa te bez dijeljene infrastrukture s drugim organizacijama. Za razliku od hostiranih VPN usluga, vaš promet nikada ne prolazi kroz treću stranu — što ga čini pravim izborom za tvrtke sa strogim sigurnosnim ili regulatornim zahtjevima.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

OpenVPN Access Server ključne značajke

Web administratorska konzola

Konfigurirajte korisnike, autentifikaciju, mrežu i napredne VPN postavke putem sveobuhvatnog sučelja temeljenog na pregledniku bez dodirivanja naredbenog retka.

Preuzimanja klijenta jednim klikom

Samoposlužni klijentski portal omogućuje korisnicima preuzimanje unaprijed konfiguriranih VPN klijenata za Windows, macOS, Linux, iOS i Android jednim klikom.

Fleksibilna autentifikacija

Podržava lokalne račune, LDAP, RADIUS, SAML i PAM, tako da se Access Server integrira s vašom postojećom infrastrukturom identiteta bez dupliciranog upravljanja korisnicima.

Granularna kontrola pristupa

Mrežne politike po korisniku i po grupi omogućuju vam ograničavanje resursa kojima svaki korisnik može pristupiti, provodeći pristup s najmanjim privilegijama u cijeloj vašoj mreži.

Podijeljeno tuneliranje

Preusmjerite samo određeni promet putem VPN-a, dok ostali promet izravno koristi lokalnu vezu, balansirajući sigurnost i performanse za udaljene radnike.

Zašto pokrenuti OpenVPN Access Server na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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