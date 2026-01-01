Postavite OpenVPN Access Server instalacijom jednim klikom.
SSL VPN poslužitelj poslovne klase s web administratorskom konzolom, portalom za samoposluživanje klijenata i podrškom za sve glavne platforme.
Odaberite VPS plan za OpenVPN Access Server
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server je VPN rješenje komercijalne razine izgrađeno na provjerenom open-source OpenVPN protokolu. Dodaje moćno web-bazirano administrativno sučelje, automatiziranu konfiguraciju klijenta i višefaktorsku autentifikaciju kako bi implementacija sigurnog VPN-a bila dostupna svakoj organizaciji. Dvije besplatne istovremene veze uključene su odmah, s dostupnim licenciranjem za veće timove.
Samostalno hostiranje Access Servera na vlastitom VPS-u daje vam namjensku statičku IP adresu, potpunu kontrolu nad ključevima za šifriranje i pravilima pristupa te bez dijeljene infrastrukture s drugim organizacijama. Za razliku od hostiranih VPN usluga, vaš promet nikada ne prolazi kroz treću stranu — što ga čini pravim izborom za tvrtke sa strogim sigurnosnim ili regulatornim zahtjevima.
OpenVPN Access Server ključne značajke
Web administratorska konzola
Konfigurirajte korisnike, autentifikaciju, mrežu i napredne VPN postavke putem sveobuhvatnog sučelja temeljenog na pregledniku bez dodirivanja naredbenog retka.
Preuzimanja klijenta jednim klikom
Samoposlužni klijentski portal omogućuje korisnicima preuzimanje unaprijed konfiguriranih VPN klijenata za Windows, macOS, Linux, iOS i Android jednim klikom.
Fleksibilna autentifikacija
Podržava lokalne račune, LDAP, RADIUS, SAML i PAM, tako da se Access Server integrira s vašom postojećom infrastrukturom identiteta bez dupliciranog upravljanja korisnicima.
Granularna kontrola pristupa
Mrežne politike po korisniku i po grupi omogućuju vam ograničavanje resursa kojima svaki korisnik može pristupiti, provodeći pristup s najmanjim privilegijama u cijeloj vašoj mreži.
Podijeljeno tuneliranje
Preusmjerite samo određeni promet putem VPN-a, dok ostali promet izravno koristi lokalnu vezu, balansirajući sigurnost i performanse za udaljene radnike.
Zašto pokrenuti OpenVPN Access Server na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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