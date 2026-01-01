OpenVPN Access Server je VPN rješenje komercijalne razine izgrađeno na provjerenom open-source OpenVPN protokolu. Dodaje moćno web-bazirano administrativno sučelje, automatiziranu konfiguraciju klijenta i višefaktorsku autentifikaciju kako bi implementacija sigurnog VPN-a bila dostupna svakoj organizaciji. Dvije besplatne istovremene veze uključene su odmah, s dostupnim licenciranjem za veće timove.

Samostalno hostiranje Access Servera na vlastitom VPS-u daje vam namjensku statičku IP adresu, potpunu kontrolu nad ključevima za šifriranje i pravilima pristupa te bez dijeljene infrastrukture s drugim organizacijama. Za razliku od hostiranih VPN usluga, vaš promet nikada ne prolazi kroz treću stranu — što ga čini pravim izborom za tvrtke sa strogim sigurnosnim ili regulatornim zahtjevima.