Postavite SFTPGo instalaciju jednim klikom.
Potpuno opremljen poslužitelj za prijenos datoteka, vođen događajima, koji podržava SFTP, FTP, WebDAV i HTTP, s ugrađenim web sučeljem za administraciju.
Odaberite VPS plan za SFTPGo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SFTPGo
SFTPGo je potpuno opremljen, open-source poslužitelj za prijenos datoteka izgrađen oko arhitekture vođene događajima. Podržava više protokola iz jedne implementacije — SFTP, FTPS, WebDAV i HTTP/HTTPS — uz više pozadinskih pohrana uključujući lokalne datotečne sustave, Amazon S3, Google Cloud Storage i Azure Blob Storage. Ugrađeno WebAdmin sučelje daje administratorima potpunu kontrolu nad korisnicima, grupama, kvotama i pravilima pristupa, dok WebClient sučelje omogućuje krajnjim korisnicima upravljanje vlastitim datotekama izravno u pregledniku bez ikakvog dodatnog softvera.
Samostalno hostiranje SFTPGo-a na vlastitom VPS-u drži infrastrukturu za prijenos datoteka pod vašom kontrolom. Vi postavljate pravila zadržavanja, pravila pristupa i pozadinske pohrane — bez naknada po korisniku, bez ograničenja korištenja i bez podataka koji napuštaju vašu infrastrukturu.
SFTPGo ključne značajke
Višeprotokolna podrška
SFTP, FTPS, WebDAV i HTTP/HTTPS svi se poslužuju s jednog servera, tako da su klijenti koji se povezuju bilo kojim standardnim protokolom podržani bez dodatnih implementacija.
Web administracija
Potpuno WebAdmin sučelje temeljeno na pregledniku za upravljanje korisnicima, grupama, mapama, kvotama i pravilima događaja bez ikakvog pristupa naredbenom retku.
Više pozadinskih sustava za pohranu
Povežite se s lokalnom pohranom, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage ili udaljenim SFTP poslužiteljima i predstavite ih kao jedinstveno stablo direktorija korisnicima.
Automatizacija vođena događajima
Definirajte pravila koja pokreću web-hookove, obavijesti e-poštom ili prilagođene skripte na događajima datoteka poput prijenosa, preuzimanja ili brisanja.
Kvote po korisniku
Uvedite neovisna ograničenja pohrane i propusnosti po korisniku ili po mapi kako biste spriječili da bilo koji pojedinačni račun troši prekomjerne resurse.
Dvofaktorska autentifikacija
2FA na temelju TOTP-a za račune administratora i krajnjih korisnika dodaje kritičan sloj zaštite protiv neovlaštenog pristupa.
Zašto pokrenuti SFTPGo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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