SFTPGo je potpuno opremljen, open-source poslužitelj za prijenos datoteka izgrađen oko arhitekture vođene događajima. Podržava više protokola iz jedne implementacije — SFTP, FTPS, WebDAV i HTTP/HTTPS — uz više pozadinskih pohrana uključujući lokalne datotečne sustave, Amazon S3, Google Cloud Storage i Azure Blob Storage. Ugrađeno WebAdmin sučelje daje administratorima potpunu kontrolu nad korisnicima, grupama, kvotama i pravilima pristupa, dok WebClient sučelje omogućuje krajnjim korisnicima upravljanje vlastitim datotekama izravno u pregledniku bez ikakvog dodatnog softvera.

Samostalno hostiranje SFTPGo-a na vlastitom VPS-u drži infrastrukturu za prijenos datoteka pod vašom kontrolom. Vi postavljate pravila zadržavanja, pravila pristupa i pozadinske pohrane — bez naknada po korisniku, bez ograničenja korištenja i bez podataka koji napuštaju vašu infrastrukturu.