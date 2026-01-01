Traccar je sveobuhvatan sustav za GPS praćenje otvorenog koda koji podržava preko 200 komunikacijskih protokola i radi s gotovo svim GPS uređajima na tržištu. Organizacije svih veličina koriste Traccar za praćenje vozila, imovine i osoblja u stvarnom vremenu putem intuitivnog web sučelja koje sadrži interaktivne karte, geofence zone, upozorenja o brzini i detaljna izvješća o putovanjima.

Samostalno hostiranje Traccara na vlastitom VPS-u eliminira ponavljajuće naknade za licenciranje po uređaju koje naplaćuju komercijalne platforme i drži osjetljive podatke o lokaciji u potpunosti pod vašom kontrolom. Ovaj predložak implementira Traccar s PostgreSQL bazom podataka za pouzdano, dugoročno pohranjivanje povijesti praćenja, ruta i analitike.