Platforma za praćenje GPS-a otvorenog koda koja podržava više od 200 protokola za praćenje flote i imovine u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za Traccar
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Traccar
Traccar je sveobuhvatan sustav za GPS praćenje otvorenog koda koji podržava preko 200 komunikacijskih protokola i radi s gotovo svim GPS uređajima na tržištu. Organizacije svih veličina koriste Traccar za praćenje vozila, imovine i osoblja u stvarnom vremenu putem intuitivnog web sučelja koje sadrži interaktivne karte, geofence zone, upozorenja o brzini i detaljna izvješća o putovanjima.
Samostalno hostiranje Traccara na vlastitom VPS-u eliminira ponavljajuće naknade za licenciranje po uređaju koje naplaćuju komercijalne platforme i drži osjetljive podatke o lokaciji u potpunosti pod vašom kontrolom. Ovaj predložak implementira Traccar s PostgreSQL bazom podataka za pouzdano, dugoročno pohranjivanje povijesti praćenja, ruta i analitike.
Traccar ključne značajke
200+ protokola uređaja
Povežite gotovo bilo koji GPS lokator, OBD dongle ili aplikaciju za pametni telefon s ugrađenom podrškom za preko 200 komunikacijskih protokola.
Praćenje karte u stvarnom vremenu
Pratite pozicije uređaja uživo na interaktivnim OpenStreetMap ili Google Kartama s automatskim ažuriranjima i vizualizacijom rute.
Geofencing i upozorenja
Definirajte geofence zone i primajte trenutne obavijesti za ulazak, izlazak, prekoračenja brzine i događaje kretanja.
Izvješća flote
Generirajte sveobuhvatna izvješća za putovanja, zaustavljanja, udaljenost, potrošnju goriva i analizu ponašanja vozača.
Višekorisnički pristup
Kreirajte korisničke račune s dijeljenjem uređaja temeljenim na dozvolama za timove, odjele ili korisnike.
Integracija REST API-ja
Integrirajte podatke praćenja s vanjskim sustavima i nadzornim pločama putem dobro dokumentiranog REST API-ja.
Zašto pokrenuti Traccar na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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