Postavite WinterCMS instalacijom jednim klikom.
Besplatan CMS otvorenog koda temeljen na Laravelu s čistom administratorskom pločom, sustavom dodataka i snažnim mehanizmom za teme.
Odaberite VPS plan za WinterCMS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz WinterCMS
WinterCMS je besplatan sustav za upravljanje sadržajem otvorenog koda, izgrađen na Laravel PHP okviru. Izvorno nastao od OctoberCMS-a, kombinira arhitekturu prilagođenu programerima s intuitivnim pozadinskim sučeljem koje upravljanje sadržajem čini jednostavnim za netehničke korisnike. CMS dolazi s uređivačem temeljenim na blokovima, fleksibilnim ekosustavom dodataka i prilagodljivim prednjim sučeljem koje timovima omogućuje izradu i održavanje sofisticiranih web stranica bez žrtvovanja kvalitete koda.
Samostalno hostiranje WinterCMS-a na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim podacima, eliminira naknade po stranici ili po korisniku i omogućuje vam prilagodbu svakog sloja stoga. Ovaj predložak povezuje WinterCMS s namjenskom MySQL 8 bazom podataka za pouzdanu, produkcijski spremnu postojanost od prvog dana.
WinterCMS ključne značajke
Zaklada Laravel
Izgrađen na Laravel PHP-u, WinterCMS nasljeđuje zreli sloj za usmjeravanje, ORM i sigurnost koji programeri već poznaju i kojem vjeruju.
Plugin ekosustav
Proširite funkcionalnost putem bogatog tržišta dodataka i jednostavnog API-ja koji omogućuje brzu i održivu izradu prilagođenih dodataka.
Motor za teme
Dizajnirajte potpuno prilagođena sučelja koristeći Twig predloške s CMS komponentama, djelomičnim prikazima i izgledima — nije potrebno zaključavanje teme.
Čista administratorska ploča
Uglađeni pozadinski sustav temeljen na ulogama omogućuje urednicima sadržaja upravljanje stranicama, medijima i postavkama bez potrebe za pomoći razvojnog inženjera.
Upravitelj medija
Ugrađeno upravljanje datotekama i slikama s alatima za prijenos, organizaciju i inline uređivanje drži sva sredstva na jednom mjestu.
Zašto pokrenuti WinterCMS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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