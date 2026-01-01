Do 69% popusta za WinterCMS

Postavite WinterCMS instalacijom jednim klikom.

Besplatan CMS otvorenog koda temeljen na Laravelu s čistom administratorskom pločom, sustavom dodataka i snažnim mehanizmom za teme.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite WinterCMS instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za WinterCMS

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz WinterCMS

WinterCMS je besplatan sustav za upravljanje sadržajem otvorenog koda, izgrađen na Laravel PHP okviru. Izvorno nastao od OctoberCMS-a, kombinira arhitekturu prilagođenu programerima s intuitivnim pozadinskim sučeljem koje upravljanje sadržajem čini jednostavnim za netehničke korisnike. CMS dolazi s uređivačem temeljenim na blokovima, fleksibilnim ekosustavom dodataka i prilagodljivim prednjim sučeljem koje timovima omogućuje izradu i održavanje sofisticiranih web stranica bez žrtvovanja kvalitete koda.

Samostalno hostiranje WinterCMS-a na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim podacima, eliminira naknade po stranici ili po korisniku i omogućuje vam prilagodbu svakog sloja stoga. Ovaj predložak povezuje WinterCMS s namjenskom MySQL 8 bazom podataka za pouzdanu, produkcijski spremnu postojanost od prvog dana.

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Što možete izgraditi uz {name}

WinterCMS ključne značajke

Zaklada Laravel

Izgrađen na Laravel PHP-u, WinterCMS nasljeđuje zreli sloj za usmjeravanje, ORM i sigurnost koji programeri već poznaju i kojem vjeruju.

Plugin ekosustav

Proširite funkcionalnost putem bogatog tržišta dodataka i jednostavnog API-ja koji omogućuje brzu i održivu izradu prilagođenih dodataka.

Motor za teme

Dizajnirajte potpuno prilagođena sučelja koristeći Twig predloške s CMS komponentama, djelomičnim prikazima i izgledima — nije potrebno zaključavanje teme.

Čista administratorska ploča

Uglađeni pozadinski sustav temeljen na ulogama omogućuje urednicima sadržaja upravljanje stranicama, medijima i postavkama bez potrebe za pomoći razvojnog inženjera.

Upravitelj medija

Ugrađeno upravljanje datotekama i slikama s alatima za prijenos, organizaciju i inline uređivanje drži sva sredstva na jednom mjestu.

Zašto pokrenuti WinterCMS na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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