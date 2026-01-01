WinterCMS je besplatan sustav za upravljanje sadržajem otvorenog koda, izgrađen na Laravel PHP okviru. Izvorno nastao od OctoberCMS-a, kombinira arhitekturu prilagođenu programerima s intuitivnim pozadinskim sučeljem koje upravljanje sadržajem čini jednostavnim za netehničke korisnike. CMS dolazi s uređivačem temeljenim na blokovima, fleksibilnim ekosustavom dodataka i prilagodljivim prednjim sučeljem koje timovima omogućuje izradu i održavanje sofisticiranih web stranica bez žrtvovanja kvalitete koda.

Samostalno hostiranje WinterCMS-a na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim podacima, eliminira naknade po stranici ili po korisniku i omogućuje vam prilagodbu svakog sloja stoga. Ovaj predložak povezuje WinterCMS s namjenskom MySQL 8 bazom podataka za pouzdanu, produkcijski spremnu postojanost od prvog dana.