Topola Genealogy Viewer je web aplikacija otvorenog koda koja standardne GEDCOM izvoze iz bilo kojeg genealoškog programa pretvara u interaktivne, navigabilne dijagrame obiteljskog stabla. Prikazuje prikaze u obliku pješčanog sata i svih srodnika, omogućuje istraživačima da kliknu na bilo koju osobu kako bi ponovno fokusirali stablo te podržava ispis ili izvoz u PDF, PNG i SVG formate za dijeljenje izvan mreže.

Samostalno hostiranje Topole na vlastitom VPS-u čuva osjetljive podatke o precima — imena, datume rođenja, žive srodnike — u potpunosti na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Preglednik obrađuje GEDCOM datoteke na strani klijenta u pregledniku, a privatna implementacija uklanja svaku ovisnost o hostingu trećih strana za genealoška društva, arhive ili obiteljske povjesničare koji služe rođacima diljem weba.