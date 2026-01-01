Postavite Topola Genealogy Viewer jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Interaktivni GEDCOM preglednik koji prikazuje genealoške dijagrame pješčanog sata izravno iz vaših datoteka obiteljskog stabla.
Odaberite VPS plan za Topola Genealogy Viewer
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Topola Genealogy Viewer
Topola Genealogy Viewer je web aplikacija otvorenog koda koja standardne GEDCOM izvoze iz bilo kojeg genealoškog programa pretvara u interaktivne, navigabilne dijagrame obiteljskog stabla. Prikazuje prikaze u obliku pješčanog sata i svih srodnika, omogućuje istraživačima da kliknu na bilo koju osobu kako bi ponovno fokusirali stablo te podržava ispis ili izvoz u PDF, PNG i SVG formate za dijeljenje izvan mreže.
Samostalno hostiranje Topole na vlastitom VPS-u čuva osjetljive podatke o precima — imena, datume rođenja, žive srodnike — u potpunosti na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Preglednik obrađuje GEDCOM datoteke na strani klijenta u pregledniku, a privatna implementacija uklanja svaku ovisnost o hostingu trećih strana za genealoška društva, arhive ili obiteljske povjesničare koji služe rođacima diljem weba.
Topola Genealogy Viewer ključne značajke
Podrška za GEDCOM standard
Učitava standardne GEDCOM datoteke izvezene iz Grampsa, MyHeritagea, Ancestryja, Family Tree Makera i bilo kojeg drugog genealoškog alata — nije potrebna konverzija.
Interaktivni grafikon pješčanog sata
Kliknite na bilo koju osobu za ponovno fokusiranje stabla i istražite pretke i potomke u jednom fluidnom prikazu s glatkim animacijama prijelaza.
Klijentska privatnost
GEDCOM datoteke se u potpunosti parsiraju u pregledniku, tako da podaci o precima nikada ne dolaze u dodir s bazom podataka na poslužitelju ili vanjskom uslugom.
Izvezi i ispiši
Izvezite stabla u PDF, PNG ili SVG i ispišite potpuno genealoško stablo za arhivske registratore, okupljanja ili dijeljenje istraživanja.
Dijeljenje putem URL-a
Generirajte trajne poveznice koje učitavaju GEDCOM izravno s web URL-a, idealno za ugradnju obiteljskih stabala na osobne stranice ili wikije.
Gramps i WikiTree spremni
Integrira se s Grampsom putem dodatka Interaktivno obiteljsko stablo i pregledava WikiTree profile izvorno putem svog dinamičkog prikaza stabla.
Zašto pokrenuti Topola Genealogy Viewer na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.