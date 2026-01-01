Strapi je najpopularniji open-source headless CMS na svijetu, kojem vjeruje preko 800.000 developera. Pruža potpuno prilagodljiv backend za upravljanje sadržajem s intuitivnom admin pločom za povlačenje i ispuštanje, automatski generiranim REST i GraphQL API-jima te bogatim ekosustavom dodataka. Za razliku od tradicionalnih CMS-ova koji sadržaj vežu za fiksni frontend, Strapi isporučuje sadržaj na bilo koji kanal — web stranice, mobilne aplikacije, IoT uređaje — putem standardnih API-ja.

Samostalno hostiranje Strapi-ja na vašem VPS-u eliminira cijene po korisniku i ograničenja API-ja koja nameću pružatelji upravljanih CMS-ova, istovremeno vam dajući potpunu kontrolu nad arhitekturom sadržaja, pohranom podataka i konfiguracijom dodataka. Ovaj predložak uparuje Strapi s PostgreSQL-om 16 za pouzdanost spremnu za produkciju.