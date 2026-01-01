Postavite Strapi jednim klikom.
Vodeći open-source headless CMS koji automatski generira REST i GraphQL API-je iz vaših modela sadržaja s prilagodljivom administratorskom pločom.
Odaberite VPS plan za Strapi
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Strapi
Strapi je najpopularniji open-source headless CMS na svijetu, kojem vjeruje preko 800.000 developera. Pruža potpuno prilagodljiv backend za upravljanje sadržajem s intuitivnom admin pločom za povlačenje i ispuštanje, automatski generiranim REST i GraphQL API-jima te bogatim ekosustavom dodataka. Za razliku od tradicionalnih CMS-ova koji sadržaj vežu za fiksni frontend, Strapi isporučuje sadržaj na bilo koji kanal — web stranice, mobilne aplikacije, IoT uređaje — putem standardnih API-ja.
Samostalno hostiranje Strapi-ja na vašem VPS-u eliminira cijene po korisniku i ograničenja API-ja koja nameću pružatelji upravljanih CMS-ova, istovremeno vam dajući potpunu kontrolu nad arhitekturom sadržaja, pohranom podataka i konfiguracijom dodataka. Ovaj predložak uparuje Strapi s PostgreSQL-om 16 za pouzdanost spremnu za produkciju.
Strapi ključne značajke
Automatski generirani APIs
Strapi automatski stvara REST i GraphQL krajnje točke kada definirate vrste sadržaja — nije potrebno ručno API kodiranje.
Drag-and-drop alat za izradu sadržaja
Vizualno gradite složene modele sadržaja s poljima, komponentama i dinamičkim zonama bez dodirivanja baze koda.
Kontrola pristupa temeljena na ulogama
Definirajte detaljne dozvole po vrsti sadržaja i korisničkoj ulozi tako da urednici, menadžeri i korisnici API-ja pristupaju samo onome što im je dopušteno.
Medijska knjižnica
Učitajte, organizirajte i optimizirajte slike i datoteke u centraliziranoj medijskoj biblioteci s automatskim mijenjanjem veličine slika i pretvorbom formata.
Plugin ekosustav
Proširite Strapi dodacima s marketplacea za autentifikaciju, SEO, e-poštu, pretraživanje i još mnogo toga — ili izradite prilagođene dodatke za svoje potrebe.
Višejezični sadržaj
Upravljajte sadržajem na više jezika uz ugrađenu i18n podršku, objavljujući svaku lokalizaciju neovisno kako biste podržali globalnu publiku.
Zašto pokrenuti Strapi na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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