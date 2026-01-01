Dragonfly je moderna in-memory pohrana podataka koja je potpuno kompatibilna s Redis i Memcached API-jima, što znači da svaka postojeća aplikacija koja koristi Redis može prijeći na Dragonfly mijenjajući samo string za povezivanje. Izgrađen od temelja za višejezgrene procesore koristeći arhitekturu 'shared-nothing thread-per-core', Dragonfly pruža do 25 puta veću propusnost od Redisa na istom hardveru, dok koristi znatno manje memorije za isti skup podataka.

Samostalno hostiranje Dragonflya vašim aplikacijama pruža visokoučinkovitu predmemoriju i pohranu struktura podataka bez troškova po operaciji ili ograničenja veze. Ugrađena HTTP administratorska konzola pruža metrike poslužitelja i dijagnostiku dostupnu iz bilo kojeg preglednika, uz potpunu kompatibilnost s Redis CLI-jem i svakom Redis klijentskom bibliotekom.