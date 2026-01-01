Postavite Dragonfly uz instalaciju jednim klikom.
Podatkovno spremište u memoriji visokih performansi, kompatibilno s Redisom, projektirano za moderni hardver kako bi pružilo do 25 puta veći protok od Redisa.
Odaberite VPS plan za Dragonfly
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Dragonfly
Dragonfly je moderna in-memory pohrana podataka koja je potpuno kompatibilna s Redis i Memcached API-jima, što znači da svaka postojeća aplikacija koja koristi Redis može prijeći na Dragonfly mijenjajući samo string za povezivanje. Izgrađen od temelja za višejezgrene procesore koristeći arhitekturu 'shared-nothing thread-per-core', Dragonfly pruža do 25 puta veću propusnost od Redisa na istom hardveru, dok koristi znatno manje memorije za isti skup podataka.
Samostalno hostiranje Dragonflya vašim aplikacijama pruža visokoučinkovitu predmemoriju i pohranu struktura podataka bez troškova po operaciji ili ograničenja veze. Ugrađena HTTP administratorska konzola pruža metrike poslužitelja i dijagnostiku dostupnu iz bilo kojeg preglednika, uz potpunu kompatibilnost s Redis CLI-jem i svakom Redis klijentskom bibliotekom.
Dragonfly ključne značajke
Redis API kompatibilan
Koristite kao zamjenu za Redis — bilo koja aplikacija koja koristi Redis klijentsku biblioteku radi s Dragonflyjem samo promjenom niza za povezivanje.
25x Redis propusnost
Višenitna arhitektura bez dijeljenja zasićuje sve CPU jezgre, isporučujući do 25 puta više operacija u sekundi nego jednonitni Redis na istom hardveru.
Manja potrošnja memorije
Nove implementacije podatkovnih struktura smanjuju potrošnju memorije do 30 % u usporedbi s Redisom za isti skup podataka, omogućujući vam pohranu više podataka na manjem VPS-u.
Ugrađena administratorska konzola
HTTP administratorsko sučelje na istom portu pruža statistike poslužitelja, iskorištenost memorije i dijagnostiku dostupne izravno iz preglednika.
Memcached kompatibilan
Prihvaća naredbe Memcached tekstualnog protokola uz Redis naredbe, čime postaje izravna zamjena za oba sustava predmemoriranja istovremeno.
Zašto pokrenuti Dragonfly na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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