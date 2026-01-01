Do 69% popusta za Dragonfly

Postavite Dragonfly uz instalaciju jednim klikom.

Podatkovno spremište u memoriji visokih performansi, kompatibilno s Redisom, projektirano za moderni hardver kako bi pružilo do 25 puta veći protok od Redisa.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Dragonfly uz instalaciju jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Dragonfly

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Dragonfly

Dragonfly je moderna in-memory pohrana podataka koja je potpuno kompatibilna s Redis i Memcached API-jima, što znači da svaka postojeća aplikacija koja koristi Redis može prijeći na Dragonfly mijenjajući samo string za povezivanje. Izgrađen od temelja za višejezgrene procesore koristeći arhitekturu 'shared-nothing thread-per-core', Dragonfly pruža do 25 puta veću propusnost od Redisa na istom hardveru, dok koristi znatno manje memorije za isti skup podataka.

Samostalno hostiranje Dragonflya vašim aplikacijama pruža visokoučinkovitu predmemoriju i pohranu struktura podataka bez troškova po operaciji ili ograničenja veze. Ugrađena HTTP administratorska konzola pruža metrike poslužitelja i dijagnostiku dostupnu iz bilo kojeg preglednika, uz potpunu kompatibilnost s Redis CLI-jem i svakom Redis klijentskom bibliotekom.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Dragonfly ključne značajke

Redis API kompatibilan

Koristite kao zamjenu za Redis — bilo koja aplikacija koja koristi Redis klijentsku biblioteku radi s Dragonflyjem samo promjenom niza za povezivanje.

25x Redis propusnost

Višenitna arhitektura bez dijeljenja zasićuje sve CPU jezgre, isporučujući do 25 puta više operacija u sekundi nego jednonitni Redis na istom hardveru.

Manja potrošnja memorije

Nove implementacije podatkovnih struktura smanjuju potrošnju memorije do 30 % u usporedbi s Redisom za isti skup podataka, omogućujući vam pohranu više podataka na manjem VPS-u.

Ugrađena administratorska konzola

HTTP administratorsko sučelje na istom portu pruža statistike poslužitelja, iskorištenost memorije i dijagnostiku dostupne izravno iz preglednika.

Memcached kompatibilan

Prihvaća naredbe Memcached tekstualnog protokola uz Redis naredbe, čime postaje izravna zamjena za oba sustava predmemoriranja istovremeno.

Zašto pokrenuti Dragonfly na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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