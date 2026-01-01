SmokePing je dugotrajni monitor latencije koji ispituje ciljeve u redovitim intervalima i prikazuje rezultate kao dimne RRD grafove, gdje traka boje oko medijana vizualizira podrhtavanje (jitter) i gubitak paketa na prvi pogled. Izradio ga je Tobias Oetiker (autor MRTG-a i RRDtool-a), bio je de facto alat za mrežnu dostupnost za ISP-ove, hosting providere i kućne laboratorije više od dvadeset godina.

Samostalno hostanje SmokePinga na vlastitom VPS-u daje vam trajnu promatračku točku za mjerenje kako fiksna lokacija vidi ostatak interneta — korisno za dijagnosticiranje problema s ISP-om, usporedbu pružatelja tranzitnih usluga, praćenje usklađenosti sa SLA-om za udaljene lokacije i vođenje dugoročne evidencije o tome koliko su vaše usluge dostupne. Implementacija dolazi s trajnim volumenima za konfiguraciju i povijesnu RRD bazu podataka.