Postavite SmokePing instalacijom jednim klikom.
Dugotrajni monitor latencije i gubitka paketa koji vizualizira mrežni jitter i dostupnost kao zadimljene RRD grafove.
Odaberite VPS plan za SmokePing
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SmokePing
SmokePing je dugotrajni monitor latencije koji ispituje ciljeve u redovitim intervalima i prikazuje rezultate kao dimne RRD grafove, gdje traka boje oko medijana vizualizira podrhtavanje (jitter) i gubitak paketa na prvi pogled. Izradio ga je Tobias Oetiker (autor MRTG-a i RRDtool-a), bio je de facto alat za mrežnu dostupnost za ISP-ove, hosting providere i kućne laboratorije više od dvadeset godina.
Samostalno hostanje SmokePinga na vlastitom VPS-u daje vam trajnu promatračku točku za mjerenje kako fiksna lokacija vidi ostatak interneta — korisno za dijagnosticiranje problema s ISP-om, usporedbu pružatelja tranzitnih usluga, praćenje usklađenosti sa SLA-om za udaljene lokacije i vođenje dugoročne evidencije o tome koliko su vaše usluge dostupne. Implementacija dolazi s trajnim volumenima za konfiguraciju i povijesnu RRD bazu podataka.
SmokePing ključne značajke
Zadimljeni RRD grafovi
Prikažite medijanu latenciju s obojenom trakom koja prikazuje varijancu i gubitak paketa na jednoj slici, čineći jitter i brownoute odmah vidljivima.
Više vrsta sondi
Kombinirajte ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing i Curl sonde u jednoj instanci za zajedničko praćenje mrežnih putanja i dostupnosti aplikacija.
Hijerarhijski ciljevi
Grupirajte ciljeve u sekcije strukturirane kao stablo kako bi nadzorne ploče ostale čitljive kada pratite mnoge hostove preko regija, lokacija ili pružatelja.
Upozorenja o pragu
Pokrenite upozorenja putem e-pošte ili skripte kada cilj prijeđe konfigurabilne pragove gubitka ili latencije tijekom duljeg razdoblja.
Glavne / podređene sonde
Pokrenite dodatne SmokePing čvorove kao podređene na udaljenim točkama promatranja i objedinite njihove rezultate u glavnom korisničkom sučelju za nadzor s više lokacija.
Dugoročno zadržavanje
Round-robin RRD baze podataka održavaju dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje preglede s konstantnom upotrebom diska, idealno za uočavanje dugotrajnih degradacija.
Zašto pokrenuti SmokePing na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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