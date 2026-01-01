Do 69% popusta za SmokePing

Postavite SmokePing instalacijom jednim klikom.

Dugotrajni monitor latencije i gubitka paketa koji vizualizira mrežni jitter i dostupnost kao zadimljene RRD grafove.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite SmokePing instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za SmokePing

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz SmokePing

SmokePing je dugotrajni monitor latencije koji ispituje ciljeve u redovitim intervalima i prikazuje rezultate kao dimne RRD grafove, gdje traka boje oko medijana vizualizira podrhtavanje (jitter) i gubitak paketa na prvi pogled. Izradio ga je Tobias Oetiker (autor MRTG-a i RRDtool-a), bio je de facto alat za mrežnu dostupnost za ISP-ove, hosting providere i kućne laboratorije više od dvadeset godina.

Samostalno hostanje SmokePinga na vlastitom VPS-u daje vam trajnu promatračku točku za mjerenje kako fiksna lokacija vidi ostatak interneta — korisno za dijagnosticiranje problema s ISP-om, usporedbu pružatelja tranzitnih usluga, praćenje usklađenosti sa SLA-om za udaljene lokacije i vođenje dugoročne evidencije o tome koliko su vaše usluge dostupne. Implementacija dolazi s trajnim volumenima za konfiguraciju i povijesnu RRD bazu podataka.

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Što možete izgraditi uz {name}

SmokePing ključne značajke

Zadimljeni RRD grafovi

Prikažite medijanu latenciju s obojenom trakom koja prikazuje varijancu i gubitak paketa na jednoj slici, čineći jitter i brownoute odmah vidljivima.

Više vrsta sondi

Kombinirajte ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing i Curl sonde u jednoj instanci za zajedničko praćenje mrežnih putanja i dostupnosti aplikacija.

Hijerarhijski ciljevi

Grupirajte ciljeve u sekcije strukturirane kao stablo kako bi nadzorne ploče ostale čitljive kada pratite mnoge hostove preko regija, lokacija ili pružatelja.

Upozorenja o pragu

Pokrenite upozorenja putem e-pošte ili skripte kada cilj prijeđe konfigurabilne pragove gubitka ili latencije tijekom duljeg razdoblja.

Glavne / podređene sonde

Pokrenite dodatne SmokePing čvorove kao podređene na udaljenim točkama promatranja i objedinite njihove rezultate u glavnom korisničkom sučelju za nadzor s više lokacija.

Dugoročno zadržavanje

Round-robin RRD baze podataka održavaju dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje preglede s konstantnom upotrebom diska, idealno za uočavanje dugotrajnih degradacija.

Zašto pokrenuti SmokePing na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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