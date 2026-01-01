Moderno web sučelje za pokretanje Ansible playbooka, Terraform planova, Bash skripti i Pulumi stackova.
Odaberite VPS plan za Semaphore
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Semaphore
Semaphore je moderno web sučelje otvorenog koda za upravljanje i pokretanje alata za automatizaciju DevOps-a. Pruža preglednu nadzornu ploču za izvršavanje Ansible playbooks-a, Terraform planova, OpenTofu konfiguracija, Bash skripti i Pulumi stackova bez potrebe za pristupom putem naredbenog retka. Timovi mogu upravljati inventarima, vjerodajnicama i poviješću izvršavanja putem preglednika, zadržavajući potpunu kontrolu nad svojim infrastrukturnim kodom.
Samostalno hostiranje Semaphorea na vašem VPS-u centralizira sva izvršavanja automatizacije s revizijskim tragovima, zakazanim pokretanjima i kontrolama pristupa tima. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za pouzdanu pohranu podataka i administratorski račun koji se automatski stvara pri prvom pokretanju s vjerodajnicama koje konfigurirate tijekom implementacije.
Semaphore ključne značajke
Pokretač Ansible playbooka
Izvršavajte Ansible playbooks iz web sučelja s upravljanjem inventarom, ubrizgavanjem varijabli i streamingom izlaza u stvarnom vremenu.
Podrška za višenamjenski alat
Pokrenite Terraform, OpenTofu, Pulumi i Bash skripte uz Ansible iz jednog jedinstvenog sučelja.
Zakazano izvršavanje
Zakažite automatizirane pokretanje pomoću cron izraza i pregledajte povijest izvršavanja s detaljnim zapisnicima i praćenjem statusa.
Upravljanje vjerodajnicama
Pohranite SSH ključeve, vjerodajnice davatelja usluga u oblaku i lozinke trezora sigurno uz šifriranu pohranu.
Timski rad
Upravljajte timskim pristupom s dozvolama na razini projekta kako bi članovi mogli izvršavati ovlaštene zadatke bez izravnog pristupa poslužitelju.
Git integracija
Povucite priručnike i kod za automatizaciju izravno iz Git repozitorija s odabirom grane i oznake po zadatku.
Zašto pokrenuti Semaphore na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.