Semaphore je moderno web sučelje otvorenog koda za upravljanje i pokretanje alata za automatizaciju DevOps-a. Pruža preglednu nadzornu ploču za izvršavanje Ansible playbooks-a, Terraform planova, OpenTofu konfiguracija, Bash skripti i Pulumi stackova bez potrebe za pristupom putem naredbenog retka. Timovi mogu upravljati inventarima, vjerodajnicama i poviješću izvršavanja putem preglednika, zadržavajući potpunu kontrolu nad svojim infrastrukturnim kodom.

Samostalno hostiranje Semaphorea na vašem VPS-u centralizira sva izvršavanja automatizacije s revizijskim tragovima, zakazanim pokretanjima i kontrolama pristupa tima. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za pouzdanu pohranu podataka i administratorski račun koji se automatski stvara pri prvom pokretanju s vjerodajnicama koje konfigurirate tijekom implementacije.