Imaginary je HTTP mikrousluga otvorenog koda napisana u Go-u koja izvodi operacije obrade slika visokih performansi kao što su promjena veličine, obrezivanje, rotacija, vodeni žig, konverzija formata i pametno obrezivanje. Podržan od strane libvips-a, obrađuje slike nekoliko puta brže od ImageMagicka ili GraphicsMagicka, koristeći pritom znatno manje memorije.

Samostalno hostiranje Imaginaryja na vašem VPS-u pruža vam privatnu uslugu obrade slika niske latencije za vaše vlastite web stranice, mobilne aplikacije i tijekove rada, bez naknada po zahtjevu i bez izloženosti podataka trećim stranama. Spreman je za integraciju putem jednostavnog HTTP API-ja i podržava autorizaciju API ključem, potpisivanje URL-a, ograničavanje i CORS za sigurno javno izlaganje.