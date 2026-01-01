Postavite Imaginary jednim klikom.
Brza, skalabilna HTTP mikrousluga za obradu slika visokih performansi pokretana libvips-om.
Odaberite VPS plan za Imaginary
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Imaginary
Imaginary je HTTP mikrousluga otvorenog koda napisana u Go-u koja izvodi operacije obrade slika visokih performansi kao što su promjena veličine, obrezivanje, rotacija, vodeni žig, konverzija formata i pametno obrezivanje. Podržan od strane libvips-a, obrađuje slike nekoliko puta brže od ImageMagicka ili GraphicsMagicka, koristeći pritom znatno manje memorije.
Samostalno hostiranje Imaginaryja na vašem VPS-u pruža vam privatnu uslugu obrade slika niske latencije za vaše vlastite web stranice, mobilne aplikacije i tijekove rada, bez naknada po zahtjevu i bez izloženosti podataka trećim stranama. Spreman je za integraciju putem jednostavnog HTTP API-ja i podržava autorizaciju API ključem, potpisivanje URL-a, ograničavanje i CORS za sigurno javno izlaganje.
Imaginary ključne značajke
libvips performanse
Obrađujte JPEG, PNG, WEBP, HEIF i TIFF slike do 8 puta brže nego ImageMagick s malim zauzećem memorije.
Bogate slikovne operacije
Promjena veličine, obrezivanje, pametno obrezivanje, rotacija, zumiranje, vodeni žig, zamućenje i pretvaranje formata putem jedne HTTP krajnje točke po operaciji.
Transformacije cjevovoda
Ulančajte više neovisnih transformacija slike u jednom HTTP zahtjevu za renderiranje izvedenica bez dodatnih povratnih putovanja.
API ključ i potpisivanje URL-a
Zaštitite uslugu autorizacijom API ključem i HMAC URL potpisima kako biste spriječili zlouporabu kada je izložena javnim klijentima.
Ograničavanje istodobnosti
Ugrađeni HTTP ograničivač ograničava istodobne zahtjeve po sekundi kako bi usluga ostala responzivna pod velikim prometom.
Udaljeni URL izvori
Dohvatite i obradite slike izravno s udaljenih HTTP izvora ili montiranog lokalnog direktorija koristeći parametre upita.
Zašto pokrenuti Imaginary na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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