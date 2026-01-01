Postavite Budibase uz instalaciju jednim klikom.
Open-source low-code platforma za izradu internih poslovnih aplikacija, administratorskih panela i automatiziranih radnih procesa bez opsežnog kodiranja.
Odaberite VPS plan za Budibase
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Budibase
Budibase je open-source low-code platforma koja timovima omogućuje izradu internih alata, nadzornih ploča i automatiziranih radnih procesa putem vizualnog alata za povlačenje i ispuštanje. Povezuje se s PostgreSQL-om, MySQL-om, MongoDB-om, REST API-jima i vlastitom ugrađenom bazom podataka, pretvarajući izvore podataka u funkcionalne aplikacije u satima, a ne tjednima.
Samostalno hostiranje Budibasea na vlastitom VPS-u čuva poslovno kritične podatke i logiku aplikacije unutar vaše infrastrukture, ispunjavajući zahtjeve suverenosti podataka i usklađenosti koje low-code alati hostirani u oblaku ne mogu zadovoljiti. Cijeli stack — usluga aplikacije, worker, CouchDB, Redis i MinIO — radi u jednom postavljanju bez vanjskih ovisnosti.
Budibase ključne značajke
Vizualni alat za izradu aplikacija
Komponente povuci i ispusti — tablice, obrasce, grafikone i gumbe — na platno za sastavljanje funkcionalnih poslovnih aplikacija bez pisanja frontend koda.
Višeizvorne podatkovne veze
Povežite se s PostgreSQL-om, MySQL-om, MongoDB-om, REST API-jima i ugrađenom CouchDB bazom podataka kako bi aplikacije mogle čitati i pisati iz vaših postojećih izvora podataka.
Automatizacija tijeka rada
Definirajte automatizirane procese s okidačima, uvjetima i radnjama kako biste zamijenili ručne korake u tokovima odobravanja, obavijestima i podatkovnim operacijama.
Kontrola pristupa temeljena na ulogama
Dodijelite uloge korisnicima na razini aplikacije tako da svaki član tima vidi samo podatke i radnje primjerene svojim odgovornostima.
Prilagođena JavaScript logika
Uronite u JavaScript kada vizualna povezivanja nisu dovoljna, dajući programerima preciznu kontrolu nad transformacijama podataka i uvjetnim ponašanjem.
Zašto pokrenuti Budibase na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
Istražite više aplikacija za implementaciju
Postiz
Platforma otvorenog koda za zakazivanje objava na društvenim mrežama sa stvaranjem sadržaja pokretanim umjetnom inteligencijom