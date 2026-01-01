Budibase je open-source low-code platforma koja timovima omogućuje izradu internih alata, nadzornih ploča i automatiziranih radnih procesa putem vizualnog alata za povlačenje i ispuštanje. Povezuje se s PostgreSQL-om, MySQL-om, MongoDB-om, REST API-jima i vlastitom ugrađenom bazom podataka, pretvarajući izvore podataka u funkcionalne aplikacije u satima, a ne tjednima.

Samostalno hostiranje Budibasea na vlastitom VPS-u čuva poslovno kritične podatke i logiku aplikacije unutar vaše infrastrukture, ispunjavajući zahtjeve suverenosti podataka i usklađenosti koje low-code alati hostirani u oblaku ne mogu zadovoljiti. Cijeli stack — usluga aplikacije, worker, CouchDB, Redis i MinIO — radi u jednom postavljanju bez vanjskih ovisnosti.