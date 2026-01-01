Postavite tinyMediaManager instalacijom jednim klikom.
Upravitelj medijima za više platformi za organiziranje filmova i TV serija, dohvaćanje metapodataka i generiranje NFO datoteka za medijske centre.
Odaberite VPS plan za tinyMediaManager
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz tinyMediaManager
tinyMediaManager je samostalno hostiran upravitelj medija koji organizira vaše kolekcije filmova i TV serija dohvaćanjem bogatih metapodataka, umjetničkih djela i ocjena s TheMovieDB, TheTVDB i Fanart.tv. Preimenuje datoteke prema podesivim predlošcima, generira NFO datoteke kompatibilne s Kodi, Emby, Jellyfin, Plex i MediaPortal te automatski obrađuje složene strukture s više diskova i više epizoda.
Implementiran kao grafičko desktop okruženje dostupno putem noVNC-a, u potpunosti radi u vašem pregledniku na portu 4000 bez ikakvog klijentskog softvera. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u znači da se cijela vaša medijska biblioteka može organizirati i održavati daljinski, sa svim metapodacima pohranjenim lokalno pod vašom kontrolom.
tinyMediaManager ključne značajke
Dohvaćanje metapodataka
Dohvaća bogate metapodatke, umjetnička djela, najave i ocjene s TheMovieDB, TheTVDB i Fanart.tv za filmove i TV serije.
Generiranje NFO datoteke
Stvara NFO datoteke u formatu koji očekuju Kodi, Emby, Jellyfin, Plex i MediaPortal, održavajući vaš medijski centar uvijek sinkroniziranim.
Automatsko preimenovanje datoteka
Preimenuje i reorganizira vaše medijske datoteke i mape prema potpuno prilagodljivim predlošcima na temelju dohvaćenih metapodataka.
Podrška za TV emisije
Otkriva i organizira višesezonske, višeepizodne strukture uključujući posebne epizode, podijeljene epizode i alternativne konvencije imenovanja.
Stolno računalo temeljeno na pregledniku
Radi kao potpuno radno okruženje dostupno putem noVNC-a u bilo kojem pregledniku — nije potreban VNC klijent niti lokalna instalacija.
Zašto pokrenuti tinyMediaManager na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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