tinyMediaManager je samostalno hostiran upravitelj medija koji organizira vaše kolekcije filmova i TV serija dohvaćanjem bogatih metapodataka, umjetničkih djela i ocjena s TheMovieDB, TheTVDB i Fanart.tv. Preimenuje datoteke prema podesivim predlošcima, generira NFO datoteke kompatibilne s Kodi, Emby, Jellyfin, Plex i MediaPortal te automatski obrađuje složene strukture s više diskova i više epizoda.

Implementiran kao grafičko desktop okruženje dostupno putem noVNC-a, u potpunosti radi u vašem pregledniku na portu 4000 bez ikakvog klijentskog softvera. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u znači da se cijela vaša medijska biblioteka može organizirati i održavati daljinski, sa svim metapodacima pohranjenim lokalno pod vašom kontrolom.