Zulip je moćna platforma za timski chat otvorenog koda koja organizira svaki razgovor u teme unutar kanala, čineći je fundamentalno drugačijom od alata s ravnim kanalima. Umjesto nediferenciranog toka poruka, svaki razgovor pripada imenovanoj temi — omogućujući članovima tima da se selektivno informiraju, asinkrono odgovaraju i pronalaze prošle odluke bez beskonačnog skrolanja.

Samostalno hostiranje Zulipa na vlastitom VPS-u daje vašem timu potpunu kontrolu nad podacima komunikacije, poviješću poruka i integracijama. Zulip podržava preko 100 integracija s alatima za razvoj i produktivnost, te isporučuje izvorne mobilne i desktop aplikacije za sve glavne platforme.