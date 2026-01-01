Postavite Zulip jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Platforma za timski chat otvorenog koda s organiziranim tematskim nitima, izgrađena za fokusiranu i asinkronu timsku komunikaciju.
Odaberite VPS plan za Zulip
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Zulip
Zulip je moćna platforma za timski chat otvorenog koda koja organizira svaki razgovor u teme unutar kanala, čineći je fundamentalno drugačijom od alata s ravnim kanalima. Umjesto nediferenciranog toka poruka, svaki razgovor pripada imenovanoj temi — omogućujući članovima tima da se selektivno informiraju, asinkrono odgovaraju i pronalaze prošle odluke bez beskonačnog skrolanja.
Samostalno hostiranje Zulipa na vlastitom VPS-u daje vašem timu potpunu kontrolu nad podacima komunikacije, poviješću poruka i integracijama. Zulip podržava preko 100 integracija s alatima za razvoj i produktivnost, te isporučuje izvorne mobilne i desktop aplikacije za sve glavne platforme.
Zulip ključne značajke
Nitkanje tema
Svaka poruka pripada imenovanoj temi unutar kanala, čime razgovori ostaju organizirani i lako pratljivi čak i u timovima s velikim brojem poruka.
Moćno pretraživanje cijelog teksta
Pretražujte cijelu povijest poruka, uključujući datoteke i poveznice, kako biste odmah pronašli bilo koji prošli razgovor ili odluku.
100+ integracija
Izvorne integracije s GitHubom, Jirom, PagerDutyjem, Grafanom, Sentryjem i drugim donose kontekst izravno u vaše timske kanale.
Izvorne aplikacije
Mobilne aplikacije za iOS i Android, plus desktop aplikacije za Windows, macOS i Linux, održavaju vaš tim povezanim na svim uređajima.
Tijek rada vođen tipkovnicom
Sveobuhvatni prečaci na tipkovnici i sučelje bez ometanja omogućuju naprednim korisnicima navigaciju i odgovaranje na poruke u potpunosti bez miša.
Zašto pokrenuti Zulip na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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