Do 69% popusta za Jump

Postavite Jump putem instalacije jednim klikom.

Početna stranica s vlastitim hostingom i stranica statusa u stvarnom vremenu koja vam omogućuje trenutačni pristup svim vašim omiljenim stranicama s jedne, elegantne nadzorne ploče.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Jump putem instalacije jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Jump

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Jump

Jump je lagana, samostalno hostirana početna stranica i monitor statusa u stvarnom vremenu dizajniran da sve vaše važne poveznice drži organizirane na jednom mjestu. Izgrađen s PHP-om i poslužen kao jedan Docker kontejner, brzo se učitava, ostaje siguran i ne zahtijeva bazu podataka niti vanjske ovisnosti za rad. Stranice se mogu definirati ručno putem JSON datoteke, automatski otkrivati iz pokrenutih Docker kontejnera ili kombinacijom obojega.

Jump podržava prilagođene pozadinske slike i integraciju s Unsplashom, višejezični prikaz, kategorizaciju stranica temeljenu na oznakama, pretraživanje putem tipkovnice s podesivim tražilicama i opcionalnu integraciju s Open Weather Mapom za lokalno vrijeme i vremensku prognozu. Njegov čist, responzivan dizajn prilagođava se stolnim i mobilnim uređajima, omogućujući vam da pristupite bilo kojoj označenoj usluzi jednim klikom s bilo kojeg uređaja.

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Što možete izgraditi uz {name}

Jump ključne značajke

Praćenje statusa u stvarnom vremenu

Jump provjerava dostupnost svake stranice na vašoj nadzornoj ploči i prikazuje indikatore statusa uživo tako da odmah znate ako je usluga nedostupna.

Docker automatsko otkrivanje

Automatski navedite pokrenute Docker spremnike kao stavke nadzorne ploče koristeći oznake spremnika, održavajući vašu početnu stranicu sinkroniziranom s vašom infrastrukturom bez ručnih ažuriranja.

Organizacija temeljena na oznakama

Grupirajte stranice s oznakama i navigirajte između tematskih stranica, držeći vaše najčešće korištene poveznice vidljivima na početnom zaslonu dok duži popisi ostaju uredno kategorizirani.

Tipkovnički vođena pretraga

Otvorite višetražiličnu traku za pretraživanje s Ctrl+Shift+/ i pretražujte Google, DuckDuckGo, Bing ili bilo koju prilagođenu tražilicu bez posezanja za mišem.

Prilagođene pozadine i vrijeme

Koristite vlastite pozadinske slike ili povežite Unsplash za nasumične pejzaže, i dodajte API ključ Open Weather Map-a za prikaz lokalnog vremena i trenutnih vremenskih uvjeta.

Nije potrebna baza podataka

Jump radi kao jedan spremnik bez vanjske baze podataka, što ga čini iznimno jednostavnim za implementaciju, izradu sigurnosnih kopija i premještanje između poslužitelja.

Zašto pokrenuti Jump na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
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Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

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