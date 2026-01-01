Jump je lagana, samostalno hostirana početna stranica i monitor statusa u stvarnom vremenu dizajniran da sve vaše važne poveznice drži organizirane na jednom mjestu. Izgrađen s PHP-om i poslužen kao jedan Docker kontejner, brzo se učitava, ostaje siguran i ne zahtijeva bazu podataka niti vanjske ovisnosti za rad. Stranice se mogu definirati ručno putem JSON datoteke, automatski otkrivati iz pokrenutih Docker kontejnera ili kombinacijom obojega.

Jump podržava prilagođene pozadinske slike i integraciju s Unsplashom, višejezični prikaz, kategorizaciju stranica temeljenu na oznakama, pretraživanje putem tipkovnice s podesivim tražilicama i opcionalnu integraciju s Open Weather Mapom za lokalno vrijeme i vremensku prognozu. Njegov čist, responzivan dizajn prilagođava se stolnim i mobilnim uređajima, omogućujući vam da pristupite bilo kojoj označenoj usluzi jednim klikom s bilo kojeg uređaja.