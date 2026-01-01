Postavite Jump putem instalacije jednim klikom.
Početna stranica s vlastitim hostingom i stranica statusa u stvarnom vremenu koja vam omogućuje trenutačni pristup svim vašim omiljenim stranicama s jedne, elegantne nadzorne ploče.
Odaberite VPS plan za Jump
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Jump
Jump je lagana, samostalno hostirana početna stranica i monitor statusa u stvarnom vremenu dizajniran da sve vaše važne poveznice drži organizirane na jednom mjestu. Izgrađen s PHP-om i poslužen kao jedan Docker kontejner, brzo se učitava, ostaje siguran i ne zahtijeva bazu podataka niti vanjske ovisnosti za rad. Stranice se mogu definirati ručno putem JSON datoteke, automatski otkrivati iz pokrenutih Docker kontejnera ili kombinacijom obojega.
Jump podržava prilagođene pozadinske slike i integraciju s Unsplashom, višejezični prikaz, kategorizaciju stranica temeljenu na oznakama, pretraživanje putem tipkovnice s podesivim tražilicama i opcionalnu integraciju s Open Weather Mapom za lokalno vrijeme i vremensku prognozu. Njegov čist, responzivan dizajn prilagođava se stolnim i mobilnim uređajima, omogućujući vam da pristupite bilo kojoj označenoj usluzi jednim klikom s bilo kojeg uređaja.
Jump ključne značajke
Praćenje statusa u stvarnom vremenu
Jump provjerava dostupnost svake stranice na vašoj nadzornoj ploči i prikazuje indikatore statusa uživo tako da odmah znate ako je usluga nedostupna.
Docker automatsko otkrivanje
Automatski navedite pokrenute Docker spremnike kao stavke nadzorne ploče koristeći oznake spremnika, održavajući vašu početnu stranicu sinkroniziranom s vašom infrastrukturom bez ručnih ažuriranja.
Organizacija temeljena na oznakama
Grupirajte stranice s oznakama i navigirajte između tematskih stranica, držeći vaše najčešće korištene poveznice vidljivima na početnom zaslonu dok duži popisi ostaju uredno kategorizirani.
Tipkovnički vođena pretraga
Otvorite višetražiličnu traku za pretraživanje s Ctrl+Shift+/ i pretražujte Google, DuckDuckGo, Bing ili bilo koju prilagođenu tražilicu bez posezanja za mišem.
Prilagođene pozadine i vrijeme
Koristite vlastite pozadinske slike ili povežite Unsplash za nasumične pejzaže, i dodajte API ključ Open Weather Map-a za prikaz lokalnog vremena i trenutnih vremenskih uvjeta.
Nije potrebna baza podataka
Jump radi kao jedan spremnik bez vanjske baze podataka, što ga čini iznimno jednostavnim za implementaciju, izradu sigurnosnih kopija i premještanje između poslužitelja.
Zašto pokrenuti Jump na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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