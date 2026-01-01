Do 69% popusta za DumbDrop

Postavite DumbDrop instalacijom jednim klikom.

Jednostavan alat za prijenos datoteka povuci-i-ispusti koji datoteke izravno sprema u mapu — bez baze podataka, bez računa, bez komplikacija.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite DumbDrop instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za DumbDrop

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz DumbDrop

DumbDrop je namjerno minimalistička aplikacija za prijenos datoteka tvrtke DumbWare.io, izgrađena na ideji da dijeljenje datoteka sa serverom ne bi trebalo zahtijevati sustav računa, pohranu objekata ili pretplatu na oblak. Sučelje je jedna zona za ispuštanje — povucite datoteke unutra, i one će se smjestiti na disk u konfiguriranom direktoriju za prijenos koji u potpunosti kontrolirate.

Unatoč minimalističkom pristupu, DumbDrop nudi praktične dodatke kao što su opcionalna PIN zaštita, podrška za prijenos direktorija, konfigurabilna ograničenja veličine, filtriranje po ekstenzijama datoteka i Apprise obavijesti. Samostalno hostiranje na VPS-u čuva prenesene datoteke privatnima, uklanja naknade za prijenos po gigabajtu od usluga trećih strana i pruža vam pouzdanu točku za predaju za suradnike koji nemaju pristup shellu ili SFTP-u.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

DumbDrop ključne značajke

Drag-and-drop učitavanja

Povucite jednu datoteku, više datoteka ili cijelu mapu na stranicu i izvorna struktura direktorija bit će sačuvana na disku.

Nije potrebna baza podataka

Učitane datoteke se izravno zapisuju u montirani direktorij, stoga su sigurnosne kopije samo kopija mape i nema se što migrirati.

Neobavezna PIN zaštita

Postavite 4-10 znamenkasti PIN za ograničavanje prijenosa na dijeljenim poslužiteljima bez postavljanja potpunog sustava za provjeru autentičnosti.

Apprise obavijesti

Primajte obavijesti putem bilo kojeg kanala koji podržava Apprise svaki put kada stigne nova datoteka, s prilagodljivim predlošcima za naziv datoteke, veličinu i iskorištenost pohrane.

Popis datoteka i čišćenje

Omogućite opcionalni preglednik datoteka za preuzimanje ili brisanje učitanih datoteka izravno iz web sučelja bez SSH pristupa.

Ekstenzija i ograničenja veličine

Ograničite prihvaćene vrste datoteka i ograničite veličine prijenosa kako bi zona za ispuštanje bila usklađena s načinom na koji je namjeravate koristiti.

Zašto pokrenuti DumbDrop na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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