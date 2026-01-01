Postavite DumbDrop instalacijom jednim klikom.
Jednostavan alat za prijenos datoteka povuci-i-ispusti koji datoteke izravno sprema u mapu — bez baze podataka, bez računa, bez komplikacija.
Odaberite VPS plan za DumbDrop
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz DumbDrop
DumbDrop je namjerno minimalistička aplikacija za prijenos datoteka tvrtke DumbWare.io, izgrađena na ideji da dijeljenje datoteka sa serverom ne bi trebalo zahtijevati sustav računa, pohranu objekata ili pretplatu na oblak. Sučelje je jedna zona za ispuštanje — povucite datoteke unutra, i one će se smjestiti na disk u konfiguriranom direktoriju za prijenos koji u potpunosti kontrolirate.
Unatoč minimalističkom pristupu, DumbDrop nudi praktične dodatke kao što su opcionalna PIN zaštita, podrška za prijenos direktorija, konfigurabilna ograničenja veličine, filtriranje po ekstenzijama datoteka i Apprise obavijesti. Samostalno hostiranje na VPS-u čuva prenesene datoteke privatnima, uklanja naknade za prijenos po gigabajtu od usluga trećih strana i pruža vam pouzdanu točku za predaju za suradnike koji nemaju pristup shellu ili SFTP-u.
DumbDrop ključne značajke
Drag-and-drop učitavanja
Povucite jednu datoteku, više datoteka ili cijelu mapu na stranicu i izvorna struktura direktorija bit će sačuvana na disku.
Nije potrebna baza podataka
Učitane datoteke se izravno zapisuju u montirani direktorij, stoga su sigurnosne kopije samo kopija mape i nema se što migrirati.
Neobavezna PIN zaštita
Postavite 4-10 znamenkasti PIN za ograničavanje prijenosa na dijeljenim poslužiteljima bez postavljanja potpunog sustava za provjeru autentičnosti.
Apprise obavijesti
Primajte obavijesti putem bilo kojeg kanala koji podržava Apprise svaki put kada stigne nova datoteka, s prilagodljivim predlošcima za naziv datoteke, veličinu i iskorištenost pohrane.
Popis datoteka i čišćenje
Omogućite opcionalni preglednik datoteka za preuzimanje ili brisanje učitanih datoteka izravno iz web sučelja bez SSH pristupa.
Ekstenzija i ograničenja veličine
Ograničite prihvaćene vrste datoteka i ograničite veličine prijenosa kako bi zona za ispuštanje bila usklađena s načinom na koji je namjeravate koristiti.
Zašto pokrenuti DumbDrop na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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