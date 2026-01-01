DumbDrop je namjerno minimalistička aplikacija za prijenos datoteka tvrtke DumbWare.io, izgrađena na ideji da dijeljenje datoteka sa serverom ne bi trebalo zahtijevati sustav računa, pohranu objekata ili pretplatu na oblak. Sučelje je jedna zona za ispuštanje — povucite datoteke unutra, i one će se smjestiti na disk u konfiguriranom direktoriju za prijenos koji u potpunosti kontrolirate.

Unatoč minimalističkom pristupu, DumbDrop nudi praktične dodatke kao što su opcionalna PIN zaštita, podrška za prijenos direktorija, konfigurabilna ograničenja veličine, filtriranje po ekstenzijama datoteka i Apprise obavijesti. Samostalno hostiranje na VPS-u čuva prenesene datoteke privatnima, uklanja naknade za prijenos po gigabajtu od usluga trećih strana i pruža vam pouzdanu točku za predaju za suradnike koji nemaju pristup shellu ili SFTP-u.