Postavite Kroki instalacijom jednim klikom.
Jedinstveni API za dijagrame-kao-kod koji pretvara tekstualne opise u dijagrame koristeći 30+ podržanih biblioteka.
Odaberite VPS plan za Kroki
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Kroki
Kroki je jedinstveni HTTP API za generiranje dijagrama iz tekstualnih opisa. Umjesto instaliranja i održavanja zasebnih alata za svaki format dijagrama, Kroki obuhvaća preko 30 biblioteka dijagrama — uključujući PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr i Excalidraw — iza jedne krajnje točke koja vraća SVG, PNG ili PDF izlaz.
Samostalno hostiranje Krokija na vašem VPS-u uklanja svako oslanjanje na javne usluge renderiranja, čuva osjetljive arhitektonske dijagrame unutar vaše mreže i omogućuje vam integraciju generiranja dijagrama u dokumentacijske cjevovode, wikije i CI/CD radne tokove bez ograničenja stope ili napuštanja podataka vaše infrastrukture.
Kroki ključne značajke
30+ biblioteka dijagrama
Renderirajte PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN i mnoge druge s jedne API krajnje točke.
Višestruki izlazni formati
Vratite dijagrame kao SVG, PNG, PDF ili Base64 — odaberite format koji odgovara vašem alatu za dokumentaciju.
Integracija pipelinea
Izravno kompatibilno s Asciidoctorom, Confluenceom, GitLabom i bilo kojim alatom koji podržava sintaksu Kroki dijagramskih blokova.
Nema vanjskih poziva
Svo renderiranje se odvija lokalno na vašem VPS-u — arhitektura i dijagrami sustava nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu.
Jednostavno HTTP API
Pošaljite POST zahtjev s izvorom dijagrama ili ugradite GET URL — nije potreban SDK ni klijentska biblioteka.
Zašto pokrenuti Kroki na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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