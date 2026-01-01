Kroki je jedinstveni HTTP API za generiranje dijagrama iz tekstualnih opisa. Umjesto instaliranja i održavanja zasebnih alata za svaki format dijagrama, Kroki obuhvaća preko 30 biblioteka dijagrama — uključujući PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr i Excalidraw — iza jedne krajnje točke koja vraća SVG, PNG ili PDF izlaz.

Samostalno hostiranje Krokija na vašem VPS-u uklanja svako oslanjanje na javne usluge renderiranja, čuva osjetljive arhitektonske dijagrame unutar vaše mreže i omogućuje vam integraciju generiranja dijagrama u dokumentacijske cjevovode, wikije i CI/CD radne tokove bez ograničenja stope ili napuštanja podataka vaše infrastrukture.