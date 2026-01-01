Postavite Iceshrimp jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Decentralizirana ActivityPub društvena mreža izgrađena na .NET-u, koja nasljeđuje Misskey s bržim, učinkovitijim pozadinskim sustavom.
Odaberite VPS plan za Iceshrimp
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Iceshrimp
Iceshrimp.NET je potpuna prerada Iceshrimp fediverse poslužitelja, zamjenjujući originalni Node.js stack modernim .NET backendom i Blazor WebAssembly frontendom. Rezultat je federativna društvena mreža koja pokreće ActivityPub uz djelić memorijskog i CPU otiska Misskey-obiteljskih poslužitelja, dok ostaje potpuno kompatibilna sa širim fediverseom.
Samostalno hostiranje Iceshrimp-a na vašem VPS-u drži vašu zajednicu, sadržaj i politike moderiranja pod vašom kontrolom — bez algoritamskih feedova, bez oglašavanja i bez zaključavanja na platformu. API kompatibilan s Mastodonom također omogućuje korisnicima da zadrže svoje omiljene mobilne i web klijente.
Iceshrimp ključne značajke
ActivityPub federacija
Povezuje se izvorno s Mastodon, Misskey, Pleroma i ostatkom fediverse-a tako da vaši korisnici mogu pratiti i komunicirati preko tisuća neovisnih poslužitelja.
API kompatibilan s Mastodonom
Izravna podrška za popularne Mastodon klijente poput Elka, Phanpyja, Ice Cubesa i Tuskyja znači da korisnici zadržavaju aplikacije koje već vole.
Vitak .NET backend
Potpuno novi .NET backend je značajno brži i učinkovitiji u pogledu resursa od poslužitelja iz obitelji Misskey, čineći manje VPS planove održivima za federativni hosting.
Podesiv javni pregled
Javni pregled samo u HTML-u omogućuje odjavljenim posjetiteljima pregledavanje lokalnog sadržaja bez izlaganja pune klijentske aplikacije, s detaljnim kontrolama nad onim što je prikazano.
Ovlaštene liste dohvaćanja i blokiranja
Ugrađena podrška za autorizirano dohvaćanje, načine federacije s crnom ili bijelom listom i konfigurabilnu provjeru valjanosti potpisa administratorima pruža snažne alate za moderiranje.
Migracija iz Iceshrimp-JS
Dobro podržan put nadogradnje znači da se postojeće Iceshrimp-JS instance mogu prebaciti na novi backend bez gubitka računa, objava ili praćenja.
Zašto pokrenuti Iceshrimp na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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