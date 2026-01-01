Iceshrimp.NET je potpuna prerada Iceshrimp fediverse poslužitelja, zamjenjujući originalni Node.js stack modernim .NET backendom i Blazor WebAssembly frontendom. Rezultat je federativna društvena mreža koja pokreće ActivityPub uz djelić memorijskog i CPU otiska Misskey-obiteljskih poslužitelja, dok ostaje potpuno kompatibilna sa širim fediverseom.

Samostalno hostiranje Iceshrimp-a na vašem VPS-u drži vašu zajednicu, sadržaj i politike moderiranja pod vašom kontrolom — bez algoritamskih feedova, bez oglašavanja i bez zaključavanja na platformu. API kompatibilan s Mastodonom također omogućuje korisnicima da zadrže svoje omiljene mobilne i web klijente.