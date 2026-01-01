LibreDesk je platforma za korisničku podršku otvorenog koda koja objedinjuje razgovore s e-pošte, chata uživo i drugih kanala u jedinstveni timski radni prostor. Izgrađena za timove za podršku bilo koje veličine, pokriva cijeli životni ciklus podrške — od prvog kontakta do rješenja — s alatima za dodjelu, određivanje prioriteta, praćenje SLA-a, unaprijed definirane odgovore i ankete o zadovoljstvu korisnika.

Samostalno hostiranje LibreDeska daje vašem timu potpuno vlasništvo nad poviješću razgovora i podacima o korisnicima, bez naknada po agentu ili po zahtjevu. Vi kontrolirate infrastrukturu, integracije i politike zadržavanja, povezujući vaše e-mail sandučiće i chat widgete izravno bez usmjeravanja podataka putem SaaS platforme treće strane.