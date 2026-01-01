Postavite LibreDesk jednim klikom.
Višekanalna platforma za korisničku podršku otvorenog koda sa sustavom za prijave, chatom uživo, e-mail sandučićima i upravljanjem SLA-ovima.
Odaberite VPS plan za LibreDesk
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LibreDesk
LibreDesk je platforma za korisničku podršku otvorenog koda koja objedinjuje razgovore s e-pošte, chata uživo i drugih kanala u jedinstveni timski radni prostor. Izgrađena za timove za podršku bilo koje veličine, pokriva cijeli životni ciklus podrške — od prvog kontakta do rješenja — s alatima za dodjelu, određivanje prioriteta, praćenje SLA-a, unaprijed definirane odgovore i ankete o zadovoljstvu korisnika.
Samostalno hostiranje LibreDeska daje vašem timu potpuno vlasništvo nad poviješću razgovora i podacima o korisnicima, bez naknada po agentu ili po zahtjevu. Vi kontrolirate infrastrukturu, integracije i politike zadržavanja, povezujući vaše e-mail sandučiće i chat widgete izravno bez usmjeravanja podataka putem SaaS platforme treće strane.
LibreDesk ključne značajke
Omnichannel pretinci
Upravljajte e-poštom, chatom uživo i razgovorima temeljenim na API-ju iz jedinstvene pristigle pošte tako da agenti nikada ne moraju prebacivati kartice za odgovor.
SLA upravljanje
Definirajte ciljeve vremena odgovora i rješavanja po sandučiću te primajte automatska upozorenja prije nego što se prekorače rokovi.
Pravila automatizacije
Pokrenite automatsko dodjeljivanje, označavanje, promjene prioriteta i odgovore na temelju uvjeta razgovora i dostupnosti agenta.
Brzi odgovori
Spremite i pretražujte predloške za višekratnu upotrebu kako bi agenti dosljedno odgovarali na uobičajena pitanja za nekoliko sekundi.
CSAT ankete
Automatski šaljite ankete o zadovoljstvu nakon rješavanja problema i pratite rezultate po agentu, timu i sandučiću tijekom vremena.
Zašto pokrenuti LibreDesk na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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