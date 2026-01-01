Postavite Checkrr jednim klikom.
Skenirajte Plex i Jellyfin biblioteke za oštećene medije i automatski zamijenite loše datoteke putem Sonarra, Radarra i Lidarra.
Odaberite VPS plan za Checkrr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Checkrr
Checkrr je skener integriteta open-source biblioteke koji štiti velike medijske kolekcije od tihog oštećenja. Pokreće ffprobe, magic-number i mimetype provjere preko svake video, audio i datoteke s titlovima u vašoj biblioteci, zatim hashira provjerene datoteke u bbolt bazu podataka tako da buduća skeniranja preskaču poznati dobar sadržaj i završe za minute umjesto za sate.
Kada datoteka ne prođe inspekciju, Checkrr se povezuje s arr stackom koji već koristite — Sonarr, Radarr ili Lidarr — briše oštećenu kopiju i pokreće novo preuzimanje putem odgovarajuće usluge. Samostalno hostiranje Checkrra drži vaš medijski inventar pod vašom kontrolom bez ograničenja API-ja treće strane i bez tekućih troškova.
Checkrr ključne značajke
ffprobe skeniranja integriteta
Otkriva skraćene, pogrešno označene i datoteke koje se ne mogu reproducirati, a koje Plex i Jellyfin tiho preskaču tijekom reprodukcije.
Sonarr Radarr Lidarr
Uklanja oštećene datoteke i pokreće novo preuzimanje putem vašeg postojećeg arr stoga bez ručne intervencije.
Hash-temeljena brza ponovna skeniranja
Pohranjuje hashove datoteka u bbolt bazu podataka tako da ponovljena skeniranja preskaču provjereni sadržaj i završavaju na bibliotekama od više terabajta za nekoliko minuta.
Podrška za višestruke instance arr
Povezuje se s nekoliko instanci Sonarr i Radarr istovremeno, s mapiranjem putanja po instanci za 4K, anime i standardne biblioteke.
Ugrađene obavijesti
Šalje rezultate na Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP i Healthchecks za nenadzirana zakazana skeniranja.
Zašto pokrenuti Checkrr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
Istražite više aplikacija za implementaciju
Postiz
Platforma otvorenog koda za zakazivanje objava na društvenim mrežama sa stvaranjem sadržaja pokretanim umjetnom inteligencijom