Checkrr je skener integriteta open-source biblioteke koji štiti velike medijske kolekcije od tihog oštećenja. Pokreće ffprobe, magic-number i mimetype provjere preko svake video, audio i datoteke s titlovima u vašoj biblioteci, zatim hashira provjerene datoteke u bbolt bazu podataka tako da buduća skeniranja preskaču poznati dobar sadržaj i završe za minute umjesto za sate.

Kada datoteka ne prođe inspekciju, Checkrr se povezuje s arr stackom koji već koristite — Sonarr, Radarr ili Lidarr — briše oštećenu kopiju i pokreće novo preuzimanje putem odgovarajuće usluge. Samostalno hostiranje Checkrra drži vaš medijski inventar pod vašom kontrolom bez ograničenja API-ja treće strane i bez tekućih troškova.